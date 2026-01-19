台灣女性兩代的初戀情人是她 反串俊帥男性紅到大街小巷

「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展開展首週即破萬人參觀，本日展覽見面會楊麗花親臨現場。圖／傳藝中心提供

「世紀初戀‧楊麗花」歌仔戲特展於去年12月25日起在傳藝中心宜蘭園區展示館亮麗開展，開展當日即有自香港、菲律賓的花迷特地前來，首週即破萬人參觀，楊麗花巨星魅力可見一斑。為了感謝一路相伴的花迷朋友，也希望臺灣歌仔戲文化能持續被看見，傳藝中心特別於今（19）日辦理展覽見面會，邀請展覽人物楊麗花親臨現場與花迷朋友們見面。展期至10月25日止，想看楊麗花就到傳藝中心宜蘭園區。

傳藝中心表示，楊麗花曾是臺灣兩代女性的初戀情人，從1960年代開始即以俊帥的反串角色紅遍大街小巷，直到1990年代電視歌仔戲雖逐步沒落，但楊麗花依然是家喻戶曉的天王巨星。放眼臺灣，能影響當代長達30年的明星大概只有楊麗花1人，楊麗花的名字幾乎與歌仔戲畫上等號。展覽架構以4大單元呈現楊麗花的生平與舞臺，從童年回憶到電視歌仔戲的黃金年代、再到力求突破的大舞臺公演，一幕幕再現楊麗花如何從「宜蘭囝仔」蛻變為全臺，乃至於東南亞 、海外華人 圈家喻戶曉的巨星。

楊麗花上臺時直呼「真的好緊張」，她說，要辦展覽一開始真的是擔心到都睡不著，一心想的都是要怎麼樣才能讓觀眾看得開心，一進去就讓人驚艷，所以特別提供3套戲服並製作擬真頭像，希望讓人感覺她本人就在展場歡迎大家。宜蘭是她的故鄉又是歌仔戲的發源地，能在這裡展覽是她的光榮，向歌仔戲致敬，是她的義務和責任。

楊麗花說，「歌仔戲我是真心在做，因為我們傳承了3代人」，她希望透過這次展覽推廣臺灣歌仔戲，歌仔戲一定要繼續傳承下去，只要還有觀眾，她就不會退休 ，「楊麗花會老，但歌仔戲永遠不會老」。楊麗花也感性地對花迷說，展覽名稱定為「世紀初戀」，除了因為很多人的初戀是楊麗花」，對她而言，她愛的人也是她的初戀，從在媽媽肚子裡聽媽媽唱歌仔戲，「我的初戀就是我的母親」；而愛著楊麗花的花迷也是她的初戀，「楊麗花也會永遠愛我的花迷」，現場花迷報以熱烈的歡呼及掌聲。