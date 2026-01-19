我的頻道

極地寒流襲芝城 體感溫度下探華氏零下25度

採99年租約或波多黎各模式 川普格陵蘭方案本周分曉

上「康熙來了」爆紅 42歲「初代肌肉網紅」現況曝光

記者林怡秀／即時報導
「初代肌肉網紅」顧又銘體態維持良好。圖／顧又銘提供
「初代肌肉網紅」顧又銘體態維持良好。圖／顧又銘提供

知名健身運動器材品牌迎來50週年里程碑，18日於台北大巨蛋舉辦「50週年感恩慈善演唱會」，集結張信哲、A-Lin、盧廣仲、告五人、夏川里美、玖壹壹等重量級歌手輪番演出，堪稱企業週年活動中的最高規格。其中「初代肌肉網紅」、藝人兼健身教練顧又銘的現身，也成為另一大焦點。

顧又銘於2009年奪下「Cool GUY大賽」中國區冠軍，憑藉結實體態與自律形象迅速竄紅，成功跨足演藝圈，參與多部電視劇與電影演出，同時也是不少藝人私下指定的健身教練。在健身尚未成為主流風潮的年代，顧又銘便以專業與影響力，被視為華語圈「初代肌肉網紅」代表人物之一。

2013年，他推出個人寫真「尋找 阿基里斯腱」，在台灣打開知名度，並登上「康熙來了」，真誠直率的談吐與健身理念，讓他累積不少台灣粉絲。顧又銘也多次公開表示對台灣的喜愛，無論是夜市小吃、自然風景或人情味，都讓他流連忘返，社群平台上經常可見他分享在台灣的生活點滴。

而現在42歲的顧又銘與廠商仍維持深厚合作關係，擔任品牌「摯友」，透過直播與社群分享運動訓練與健康生活方式，推廣全民健身理念。他以自身經驗鼓勵大眾規律運動、重視身體管理，與品牌精神高度契合。顧又銘表示，能在品牌50週年這個重要時刻受邀來台，意義非凡，未來也期待持續與品牌攜手。

