洪詩照顧失智公公 李運慶挨酸「錯嫁」回嗆：是你嫁嗎？

台灣女藝人洪詩2023年與演員李運慶結婚後，育有2個女兒，去年10月大伯李運泰曾上傳洪詩照顧他失智父親的畫面，並發長文感謝弟媳在婚前時幫忙「把屎把尿」照護，豈料近日該貼文被挖出，引發網友兩極熱議，洪詩在今（18日）上午發文還原真相，李運慶雖未貼文，但一舉動令話題延燒。

李運慶哥哥貼文內容被網友翻出後，引發網友質疑「孝道外包」、「將照顧責任轉嫁給弟媳」，洪詩發文澄清所謂「把屎把尿」，其實都是老公李運慶親力親為，包括身體擦拭、更換尿布等照護，但仍有不少網友質疑李運慶「為何不請看護，自己卻外出拍戲」，他則在社群平台留言區親字回應：「我從來不在神壇，看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧。」

面對網友諸多質疑，李運慶一一回覆，部分網友指「請台灣看護並不困難」，李運慶回應：「一切發生得太快，我們也沒有經驗，現在有一個很好的看護。」坦言自己早已習慣網路的各種聲音，但關於涉及老婆洪詩的酸言酸語，他則回嗆：「你可以講觀點，不過錯嫁了，是你嫁嗎？」