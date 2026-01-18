我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析師獻策2026年股票投資策略：不要跟白宮作對

馬查多獻和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

洪詩照顧失智公公 李運慶挨酸「錯嫁」回嗆：是你嫁嗎？

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李運慶(左)、洪詩2023年結婚。(本報系資料照)
李運慶(左)、洪詩2023年結婚。(本報系資料照)

台灣女藝人洪詩2023年與演員李運慶結婚後，育有2個女兒，去年10月大伯李運泰曾上傳洪詩照顧他失智父親的畫面，並發長文感謝弟媳在婚前時幫忙「把屎把尿」照護，豈料近日該貼文被挖出，引發網友兩極熱議，洪詩在今（18日）上午發文還原真相，李運慶雖未貼文，但一舉動令話題延燒。

李運慶哥哥貼文內容被網友翻出後，引發網友質疑「孝道外包」、「將照顧責任轉嫁給弟媳」，洪詩發文澄清所謂「把屎把尿」，其實都是老公李運慶親力親為，包括身體擦拭、更換尿布等照護，但仍有不少網友質疑李運慶「為何不請看護，自己卻外出拍戲」，他則在社群平台留言區親字回應：「我從來不在神壇，看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧。」

面對網友諸多質疑，李運慶一一回覆，部分網友指「請台灣看護並不困難」，李運慶回應：「一切發生得太快，我們也沒有經驗，現在有一個很好的看護。」坦言自己早已習慣網路的各種聲音，但關於涉及老婆洪詩的酸言酸語，他則回嗆：「你可以講觀點，不過錯嫁了，是你嫁嗎？」

上一則

「新烏龍院」釋小龍酒後叫代駕又自己開 爭議畫面流出

下一則

不悔為愛槓上惠利 韓韶禧首曝心聲「不覺得委屈」

延伸閱讀

照顧失智公公「把屎把尿」 洪詩還原真相「我不偉大」

照顧失智公公「把屎把尿」 洪詩還原真相「我不偉大」
中年憂鬱6症狀增加失智風險 3大方法有助提升認知功能

中年憂鬱6症狀增加失智風險 3大方法有助提升認知功能
關懷華人失智與腦部健康 社區辦講座

關懷華人失智與腦部健康 社區辦講座
點餃子、來漢堡？日本「會上錯菜餐廳」超暖 建立失智患者友善社會

點餃子、來漢堡？日本「會上錯菜餐廳」超暖 建立失智患者友善社會

熱門新聞

Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00

超人氣

更多 >
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一