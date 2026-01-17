山下智久聯手法國女星 揭「世界最偉大葡萄酒起源」

我的頻道

記者廖福生／即時報導
山下智久（右）與法國女星芙洛兒潔芙莉爾（Fleur Geffrier）再度攜手主演「神之雫」。（圖／Apple TV提供）
日本男神山下智久（Tomohisa Yamashita）與法國女星芙洛兒潔芙莉爾（Fleur Geffrier）再度攜手主演的「神之雫」將迎來第二季，繼第一季兩人在劇中為爭奪龐大遺產，而展開一連串高張力對決與嚴苛考驗，全新一季兩人將迎來截然不同的全新使命「揭開世界上最偉大葡萄酒的起源」，同時也將面臨至今最危險、最嚴峻的挑戰。

「神之雫」第一季自2023年全球首播以來廣獲好評，不僅在爛番茄評論網拿下100%新鮮認證，更被全球影評與觀眾盛讚為「風格獨特、娛樂感十足的隱藏瑰寶」，並形容為「緊湊優雅、令人目不轉睛的極致享受」，甚至被網友稱之為「品酒版繼承之戰」。

飾演女主角「卡蜜」的法國女星芙洛兒潔芙莉爾（Fleur Geffrier）日前接受專訪，分享全新一季更深層的家族情感與更具張力的驚悚元素。芙洛兒潔芙莉爾表示：「第二季將是一段精彩的冒險」，「和第一季一樣，講述的是一個發生在葡萄酒世界背景下的人性故事。但在第二季中，我們更深入地探討了家庭成員之間的關係。劇情也更加緊張，有些場景簡直像一部驚悚片。」

「神之雫」第二季的故事聚焦於「揭開世界上最偉大葡萄酒的起源」 這是一個連他們父親、世界知名葡萄品酒傳奇亞歷山大雷傑也未能破解的謎題。從家族傳承的追尋，逐步演變成跨越世紀與橫跨全球的真相之旅。這一系列的考驗和測試，他們將被帶到世界各地最遙遠的角落，並被迫面對內心的惡魔，從此徹底改變。

