保劍鋒「寵妻人設」翻車？ 「前妻」曬結婚證 爆他出軌隱婚黑歷史

娛樂新聞組／即時報導
保劍鋒曾參演「星漢燦爛」，讓人印象深刻。(取材自微博)
保劍鋒曾參演「星漢燦爛」，讓人印象深刻。(取材自微博)

一向以「寵妻暖男」形象示人的50歲演員保劍鋒，近年來曾參演「夢華錄」、「星漢燦爛」、「永夜星河」等熱播劇，知名度不低。近日，他被退圈多年女演員黃慧頤指控婚前出軌、隱婚背叛，遭到保劍鋒工作室駁斥後，黃慧頤進一步曬出磨損的結婚證書封面反擊。「保劍鋒求錘得錘」相關話題登上熱搜。

曾演出「外來媳婦本地郎」、「十八歲的天空」的女演員黃慧頤，近年淡出娛樂圈，在廣州開了一家書店。近日，黃慧頤在社交平台分享舊照，意外引發與保劍鋒的往事，她控訴對方戀愛期間出軌，並首次公開兩人2001年秘密登記結婚舊事。

黃慧頤發文寫道，保劍鋒被發現出軌後電話認錯，並前往廣州在餐廳當眾下跪求婚，承諾接她去上海生活。2001年8月，兩人登記結婚，僅邀請保劍鋒父母及兩名摯友聚餐，並無婚禮儀式。

此番爆料引發保劍鋒工作室以「網路侵權」為由提起民事訴訟。而保劍鋒曾發文「編造也要編得高級一點」影射對方。

針對此事，有網友同情黃慧頤「「多年付出反遭背叛」，但也有網友認為證據不足，尤其恰逢保劍鋒主演新劇「太平年」宣傳期，黃慧頤近期直播帶貨行為被質疑藉勢炒作。後續發展值得關注。

