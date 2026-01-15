我的頻道

牙口好愛吃薯片 浙江101歲奶奶每天追劇到凌晨2點

郵輪陽台房4天150元 華人分享搶超低票秘訣

運氣比不上老公梁朝偉？劉嘉玲親吐「沒有像樣代表作」遺憾…

娛樂新聞組／即時報導
劉嘉玲(右)說自己不如梁朝偉「永遠都是最好的導演、最好的劇本」。(取材自微博)
「奶茶妹妹」章澤天個人播客節目「小天章」日前正式上線，首集節目中，她邀請港星劉嘉玲對談。節目中，劉嘉玲坦言，「遺憾自己沒有像樣代表作」，並將部分原因歸因於與影帝丈夫梁朝偉的機遇差異，引發公眾對演員價值標準的深度討論。相關話題登上熱搜。

劉嘉玲在對話中直言，「我真的沒有一個很像樣的代表作，我很遺憾」，她歸因於「運氣不足」，尤其以丈夫梁朝偉作為參照，「他永遠都是最好的導演、最好的劇本，我就是沒有這種機會」。

劉嘉玲雖承認遺憾，但更看重個人選擇的價值，「其實也無所謂，我覺得我也沒有虧待我自己，我也做了我自己喜歡的事情，我也做了一些值得我驕傲的事，就在我的工作上」。

不過，許多網友並不認為劉嘉玲沒有像樣代表作。列舉她在「阿飛正傳」飾演舞女梁鳳英，獲法國南特三大洲電影節最佳女主角獎；在「自梳」中飾演歌女玉環，獲香港電影金紫荊獎最佳女主角獎；在「好奇害死貓」中飾演闊太千羽，獲第26屆中國電影金雞獎最佳女主角獎，以及在「狄仁杰之通天帝國」中飾演武則天，獲香港電影金像獎影后。還有網友直言，「劉嘉玲本身就是傳奇作品」。

此外，劉嘉玲也在節目中分享梁朝偉私下溫柔的一面。她稱，梁朝偉一向給人內向寡言印象，但其實在兩人發生摩擦時，他會親手寫道歉卡化解誤會，相當暖心。

劉嘉玲 梁朝偉 香港

女星摘除子宮 臥床痛苦崩潰畫面曝光

基努李維罕見放閃 紐約街頭牽女友溜冰 「拉手親親」閃瞎路人

