和炎亞綸交往長達9年 他認了花2年才走出來

記者林怡秀／即時報導
阿本（左起）、木木和夏和熙主持「OMO調查局」。圖／快電商提供
阿本（左起）、木木和夏和熙主持「OMO調查局」。圖／快電商提供

由快電商出資打造全新網路綜藝節目「OMO調查局」，從12月18日在官方頻道開播，由夏和熙領軍阿本、木木共同搭檔主持，今適逢開播屆滿1個月，3人合體為節目造勢，暢談彼此間合作的秘密甘苦，並進行油飯、紅蛋慶祝新節目滿月。最新一集邀來炎亞綸擔任嘉賓，與阿本這對昔日戀人破天荒同台。

炎亞綸坦言和阿本曾交往9年，阿本今表示當初和炎亞綸分手，他花了1、2年才走出來，「我們私底下其實很像家人，但以前沒辦法公開聊，現在很公開出櫃後，再聊這段感情反而自在很多，甚至還可以攻擊炎亞綸。」如今兩人都各自有對象，阿本被問到是否有考慮結婚，他直呼：「我不會想結婚耶！感情蠻穩定的，應該說我沒有結婚的打算，也沒有絕對不結婚，沒有這個計畫，跟男友蠻穩定的。」

而炎亞綸先前也自曝和鬼鬼20年友情生變，阿本說，他確實曾想居中協調，不過後來想想，還是讓當事人自己處理：「一開始炎亞綸有問我，要不要一起約？但後來我覺得，他們有自己想溝通的事，就給他們溝通就好」。阿本說自己現在已經看淡一切，大部分的時間都是跟男友在家，去年也一口氣還完千萬房貸還完，20幾年的工作積蓄瞬間歸零，「我老實說，今年目標就是沒有目標，存夠未來養老的錢就好」。

