林依晨零負評搖身聰明媽咪 暫離二寶拍戲1招減分離焦慮

記者陳慧貞／即時報導
林依晨出席電玩活動，分享育兒經。記者陳慧貞／攝影
林依晨出席電玩活動，分享育兒經。記者陳慧貞／攝影

林依晨14日出席經典手遊活動，升格二寶媽的她暢聊育兒經，當場從零負評女神搖身成為聰明媽咪，她感嘆「一孕傻三年」坦言：「的確有傻！」現在背台詞與記內容都比以往吃力，身為代言人需準備的專業台詞，上台前還必須反覆讀稿加強記憶。

林依晨和老公林于超於2015結婚，女兒「小小林」4歲多，去年6月迎來兒子「小帥林」，為了避免二寶出生、大寶吃醋，林依晨做了非常多的功課，例如在月子中心就送禮物給女兒，當弟弟有保母照顧時，女兒可以和她一起睡，「這些都是利多，姊姊天生雙子座見人就笑，滿親近人的。」林依晨也會交代家人在稱讚弟弟之前要先誇姊姊，讓孩子知道「弟弟的到來」帶來許多好運，姊弟會相親相愛，被說為了寶貝女兒兒子，做了非常多育兒功課，林依晨笑：「一定要的啊。」

去年林依晨曾到大陸拍戲， 和孩子們分開最長達3周，為了讓孩子有心理準備，她在出發前就製作「倒數月曆」，減少孩子的分離焦慮症，心疼地說：「女兒偶包比較重，表現得很堅強，但身為媽媽還是要顧及她脆弱的一面。」

經典手遊「RO仙境傳說：世界之旅」已超過20年，林依晨回顧剛出道時的自己感觸良多，直言當時有種「憨膽」與純真感，特別是「惡作劇之吻」劇組像家人般的安全感，讓她能自然演出。即將到來農曆年，林依晨表示老公會返台團聚。過年計畫相當隨性，重點是拜訪親戚與婆家長輩。

