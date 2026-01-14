超猛「徒手攀登台北101」直播倒數…賈永婕認了1件事

自由攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德將在台灣時間1月24日挑戰徒手攀登台北101，由Netflix直播。（Netflix提供）

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）因紀錄片「赤手登峰」（Free Solo）在國際享負盛名，他將在本月24日Netflix 全球兩小時直播特別節目「赤手獨攀台北101 ：直播」（SKYSCRAPER LIVE），挑戰徒手攀登台北101外牆，高度約508公尺。台北101董事長賈永婕 發聲，直呼：「我心臟好大！」

美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾d宣布，將於台灣時間1月24日挑戰攀爬台北101外牆，嘗試在沒有任何繩索的情況下，一口氣攀上101層。（Netflix提供）

「赤手獨攀台北101：直播」於Netflix全球直播，同一時間，將有5位直播嘉賓一同參與：Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods。

正式預告中，艾力克斯霍諾德訴說道：「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生」。影片當中也加入了艾力克斯妻子的說法：「大家常常有一個疑問是：艾力克斯現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？」但她也提到，艾力克斯就是這樣的一個人。不過，毫無疑問，Alex必須心無旁騖、且完美完成這項挑戰。

至於為何會選擇攀登台北101？艾力克斯霍諾德提到，選擇台北101是因為它是一座令人驚嘆且不可思議的建築，台北101也是一座獨特且可行攀爬的大樓，再加上獲得攀爬建築物的許可非常困難，因此必須把握機會。他認為，這次攀登的最高風險是：建築攀登與攀岩壁最大的不同就是沒有「最難的一步」。和以前的徒手攀岩不同，這次的挑戰主要是在整體累積的疲勞，而那是比較難預測的。某種程度上，它更未知。