泰勒絲經典歌成「家弒服務」片尾曲 亞曼達賽佛瑞興奮

亞曼達塞佛瑞演出電影「家弒服務」。(美聯社)

由亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、席德妮史威尼（Sydney Sweeney）合演的電影「家弒服務」全球票房賣破1.92億美元，逼近兩億美元大關，幾乎是3500萬美元製作成本的六倍，堪稱今年第一個的票房奇蹟。

「家弒服務」使用流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）收錄在2017年專輯「舉世盛名」（Reputation）的歌曲「使壞」（I Did Something Bad）作為片尾曲，讓許多喜愛的泰勒絲的影迷相當驚喜。

導演保羅費格表示，他認為這首歌是完美的選擇，但他原本覺得泰勒絲不會同意：「後來我們把電影放給她跟她的團隊看，結果她同意了，所以，我猜她很喜歡。謝謝妳泰勒！」

對於把「使壞」作為「家弒服務」結束後的片尾曲，席德妮史威尼和亞曼達賽佛瑞都覺得很完美，強烈建議劇組務必要想辦法取得授權。亞曼達賽佛瑞表示，她跟朋友一起去看這部片，「當這首歌出來時，我們像小女生一樣尖叫，這就是泰勒絲的歌曲能帶來的興奮感。」

席德妮史威尼則坦言：「它把各個年齡層的人都聯繫在一起，真的太棒了。」電影「家弒服務」目前仍在台上映中。