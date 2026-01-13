古天樂無預警開通Threads帳號遭質疑 他現身霸氣回應

古天樂在電影版「尋秦記」中穿上25年前港劇中出現的Ｔ恤。圖／華映娛樂提供

電影版「尋秦記」上映後票房表現亮眼，場次幾乎座無虛席，成功掀起一波回憶熱潮。主演古天樂不僅在大銀幕上引發討論，私下也積極貼近社群趨勢，近日正式進駐年輕族群常用的社交平台 Threads ，以「古天樂 Louis Koo」為帳號名稱開設官方帳戶，短短一天便吸引超過21萬名追蹤者，話題迅速延燒。

然而，新帳號曝光後，隨即有部分網友質疑是否由公關團隊代為經營，甚至有人直言該帳號只是「PR 操作」。面對外界揣測，古天樂並未選擇低調以對，而是親自現身拍攝短片回應，用實際行動證明帳號確實由本人操作。

影片中，古天樂身穿黑色西裝入鏡，語氣沉穩中帶有幽默感，並引用自己主演電影「明日戰記」的經典台詞，霸氣回應：「PR 團隊就是我，我就是 PR 團隊，我問你死未？！」短片釋出後迅速在網路上流傳，引發網友熱烈討論。

隨後，古天樂也回追演員吳肇軒，讓對方又驚又喜，甚至發文「炫耀」表示自己勝出。古天樂則順勢互動，幽默詢問大家第一篇 Threads 貼文該寫什麼內容，展現難得一見的親民一面。

為慶祝新帳號正式啟用，古天樂於今（12）日發布首則貼文，內容僅留下60個「入定！」，並邀請網友猜測其中涵義，還特別註明「猜中無獎」。貼文曝光後引發熱議，不少粉絲迅速解讀，「入定」其實暗指「尋秦記」票房突破6000萬元。

此外，還有眼尖網友翻出古天樂早年出道時的 YES 卡簽名，與現在的簽名對比後笑稱「以前的簽名比較短」。對此，古天樂也大方自嘲回應：「以前簽的那個名未發育！」一句話再次展現他風趣、親切的個人魅力。