我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

古天樂無預警開通Threads帳號遭質疑 他現身霸氣回應

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
古天樂在電影版「尋秦記」中穿上25年前港劇中出現的Ｔ恤。圖／華映娛樂提供
古天樂在電影版「尋秦記」中穿上25年前港劇中出現的Ｔ恤。圖／華映娛樂提供

電影版「尋秦記」上映後票房表現亮眼，場次幾乎座無虛席，成功掀起一波回憶熱潮。主演古天樂不僅在大銀幕上引發討論，私下也積極貼近社群趨勢，近日正式進駐年輕族群常用的社交平台 Threads，以「古天樂 Louis Koo」為帳號名稱開設官方帳戶，短短一天便吸引超過21萬名追蹤者，話題迅速延燒。

然而，新帳號曝光後，隨即有部分網友質疑是否由公關團隊代為經營，甚至有人直言該帳號只是「PR 操作」。面對外界揣測，古天樂並未選擇低調以對，而是親自現身拍攝短片回應，用實際行動證明帳號確實由本人操作。

影片中，古天樂身穿黑色西裝入鏡，語氣沉穩中帶有幽默感，並引用自己主演電影「明日戰記」的經典台詞，霸氣回應：「PR 團隊就是我，我就是 PR 團隊，我問你死未？！」短片釋出後迅速在網路上流傳，引發網友熱烈討論。

隨後，古天樂也回追演員吳肇軒，讓對方又驚又喜，甚至發文「炫耀」表示自己勝出。古天樂則順勢互動，幽默詢問大家第一篇 Threads 貼文該寫什麼內容，展現難得一見的親民一面。

為慶祝新帳號正式啟用，古天樂於今（12）日發布首則貼文，內容僅留下60個「入定！」，並邀請網友猜測其中涵義，還特別註明「猜中無獎」。貼文曝光後引發熱議，不少粉絲迅速解讀，「入定」其實暗指「尋秦記」票房突破6000萬元。

此外，還有眼尖網友翻出古天樂早年出道時的 YES 卡簽名，與現在的簽名對比後笑稱「以前的簽名比較短」。對此，古天樂也大方自嘲回應：「以前簽的那個名未發育！」一句話再次展現他風趣、親切的個人魅力。

Threads

上一則

日本演歌天后死後被賣裸照…公司放話：還有原味內衣

延伸閱讀

「尋秦記」片酬曝光…古天樂「零元」 白百何力壓港星

「尋秦記」片酬曝光…古天樂「零元」 白百何力壓港星
影版「尋秦記」 獨缺大反派江華 因為這個原因…

影版「尋秦記」 獨缺大反派江華 因為這個原因…
「尋秦記」主演片酬曝光… 古天樂「零元」 這位大陸女星力壓港星登頂

「尋秦記」主演片酬曝光… 古天樂「零元」 這位大陸女星力壓港星登頂
古天樂合體宣萱 宣傳新片聊逆齡之道 這點最重要

古天樂合體宣萱 宣傳新片聊逆齡之道 這點最重要

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24

超人氣

更多 >
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌
這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休

這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休
伊朗鎮壓示威者恐已6千死 社群影片揭屍體成堆

伊朗鎮壓示威者恐已6千死 社群影片揭屍體成堆
好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事