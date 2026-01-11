周也、郭宇欣又撞衫了… 網：一個是經典美人，一個是千金氛圍

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
周也(左)和郭宇欣二度撞衫，引起關注。(取材自微博)
周也(左)和郭宇欣二度撞衫，引起關注。(取材自微博)

憑藉「現象級」短劇「盛夏芬德拉」暴紅的大陸女星郭宇欣，日前以特邀嘉賓身分亮相精品品牌上海快閃活動，但她穿的正是女星周也穿過的灰藍色蝴蝶結上衣搭百褶短裙。兩大美女撞衫引起網友關注，但據了解，這不是第一次了，兩人在去年12月間就曾穿過同一款禮服，引起話題。

2025年12月，周也作為該品牌大使，在旗艦店點燈儀式上身穿裸色刺繡禮裙，搭配珍珠腰鍊，演繹清冷貴氣的豪門千金風；郭宇欣則是在國劇盛典紅毯上，穿了同款禮服，只是她以清爽丸子頭搭配淡妝，展現出鄰家少女的鬆弛感。

這次被發現二度撞衫，兩人依舊呈現了不同氣質。周也詮釋出清冷疏離的「經典美人」，而郭宇欣則展現出明艷活力的「千金氛圍」。輿論普遍認為兩人體現了風格多樣性。

不過，網友質疑聲卻不少，有聲音聚焦在撞衫動機，認為郭宇欣團隊未規避周也「首穿款」，違反時尚圈慣例，還有人懷疑郭宇欣方「捆綁營銷」；但也有網友不以為然，直指「藝人給啥穿啥」，況且郭宇欣自帶熱度，無需靠蹭他人熱度。

更多人則反對「雌競」，強調「衣服好看才撞衫，不同風格詮釋是本事」，認可二人「各美其美」；周也貴氣冷艷，郭宇欣明艷鮮活。

據悉，周也代表作則有電影「少年的你」，電視劇「山河令」、「護心」、「為有暗香來」、「錦月如歌」等，聲勢看好；郭宇欣則憑藉短劇「盛夏芬德拉」躋身頂流，此次獲品牌邀請被視為「短劇演員資源升級」的信號。

