快訊

甜茶擊敗李奧納多奪金球影帝 奧斯卡擒獎後勢看漲

金球獎紅毯／珍妮佛勞倫斯紅毯第1辣 3點不露全身看光光

于正和小15歲「謀女郎」新劇有吻戲？網嘲：女方可算工傷

娛樂新聞組／即時報導
于正曬出「金吾不禁」中的將軍定妝照。(取材自微博)
于正曬出「金吾不禁」中的將軍定妝照。(取材自微博)

大陸知名製片人于正近日除了正在熱播的「玉茗茶骨」外，還有一部新劇「金吾不禁」等待上線。這段時間，于正個人帳號不論發什麼動態，都離不開「金吾不禁」。原來，于正在劇中參演一個重要的將軍角色。引人關注的是，47歲的于正竟和小了15歲的「謀女郎」張慧雯扮演夫妻，據傳兩人還有吻戲。這個訊息驚呆不少網友，一度登上熱搜。

據悉，32歲的張慧雯2014年被導演張藝謀選中出演電影「歸來」，開啟演藝生涯。她曾演過「琅琊榜之風起長林」、「有翡」、「歡樂頌」系列等。近日亦有參演「玉茗茶骨」。

相關話題在網上傳開後，引起不少網友吐嘲，「現在就開始心疼張慧雯了」、「張慧雯這是『工傷』等級」、「驚掉下巴了」、「放過美女吧」、「該不會藉著職務之便自肥吧」。

眼見傳聞不斷發酵，該劇導演徐飛透過社群媒體明確否認于正與張慧雯有吻戲情節。劇組也強調張慧雯飾演的「將軍夫人」僅為客串背景角色，戲分聚焦主線鋪墊，兩人無親密情節。

于正日前透露，自己在劇中飾演的是一名忠烈將軍，不斷為奸人所害，但也不斷的贏，最後戰死沙場，還贏下了最後一戰。他還發文分享試妝感想，稱「距離我上一次演戲已經過去20多年了，但歲月絲毫沒有在我臉上留下任何痕跡」，還說很多明星要在他拍攝當天來圍觀他。

從定妝照來看，于正梳著盤髮，貼上鬍子，還穿著紫衣鎧甲。但他的照片引來網友一片開酸，「你打仗不用兵器，摘下面具敵方就能嚇死一片」、「笑死我對你有什麼好處」，還有人說像像「兵馬俑」。但也有一些網友稱讚于正帥氣，期待他的演出。

于正和小了15歲的「謀女郎」張慧雯扮演夫妻。(取材自微博)
于正和小了15歲的「謀女郎」張慧雯扮演夫妻。(取材自微博)

