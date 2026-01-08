蕭煌奇老婆正面照曝光…去年7月現身五月天演唱會

蕭煌奇去年7月在五月天台北大巨蛋演唱會現身，一旁藍衣服女孩被網友認為就是他妻子。圖／相信音樂提供

蕭煌奇今（8）日宣布結婚，他曬出和老婆手指戴上婚戒的照片，甜蜜指數破表。外界好奇妻子身份，據悉她是圈外人，和蕭煌奇交往1年多。而有網友發現，去年7月陪著蕭煌奇現身五月天 大巨蛋演唱會的女子，似乎就是她。

蕭煌奇去年7月在五月天演唱會上現身觀眾席，阿信下台和他互動，蕭煌奇當場獻唱「你是我的眼」，當時身旁的藍衣女子貼心拿起手機為蕭煌奇記錄一切。而今他今在社群媒體 公開喜訊：「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福。」不少網友挖出當時的片段，好奇當時他身邊的女子是否就是老婆。對此，經紀公司沒有回應。

蕭煌奇去年繳出豐盛成績單，不僅參加世壯運奪下金牌；國語專輯「沒事的」第三度角逐金曲獎「最佳華語男歌手」，還推出全新台語專輯「做一個惜情軟心的人」，並在北京舉辦發布會，更於北流開唱慶祝出道20周年演唱會「朋友你現在好嗎?」。