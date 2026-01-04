我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台股衝上30000點 寫下歷史新高

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

演成毅好友才走紅… 周奇被爆戀上「大生意人」向涵之 還劈腿女網紅

娛樂新聞組／即時報導
向涵之日前才以「大生意人」中的「白依梅」一角暴紅。(取材自微博)
向涵之日前才以「大生意人」中的「白依梅」一角暴紅。(取材自微博)

憑藉2019年「小歡喜」打開知名度的大陸男星周奇，這兩年陸續搭檔肖戰、成毅演出「藏海傳」和「長安二十四計」，演技被看見。近日，他被狗仔拍到與女子親密摟抱並過夜，對方正是近日演出「大生意人」暴紅的向涵之。更讓人訝異的是，周奇遭網紅司曉迪曝光疑似劈腿，相關訊息震驚不少網友。

2025年12月17日，向涵之被拍到拖著行李箱進入周奇住所，兩人隔天共同參加搜狐時尚盛典，之後與朋友聚會至凌晨。散場後，周奇幫涵之背包包，一同搭車返回住所。兩人還被發現在門口擁抱後才進門，互動自然親密，被指「同居實錘」。

不過，網紅司曉迪1月3日突然曝光與周奇去年12月19日的聊天紀錄，內容顯示，周奇主動邀約司曉迪見面，但遭回應「你和向涵之在一起幹嘛還要找我？看我好騙嗎？」顯然兩人並非第一次見面。

而這個時間點，正是周奇被拍到帶向涵之回家後的隔天，周奇因此被質疑劈腿。事後，周奇工作室發布聲明強調「沒劈腿，沒亂搞」，並否認司曉迪的爆料，但未針對與向涵之的緋聞做回應，被視為默認戀情。

消息傳出後，向涵之的粉絲紛紛向她喊話「遠離渣男」，不過，向涵之並未對該事件做出回應，只在微博上曬圖時搭配「手提包+跑路」圖案，沒有文字說明，被網友解讀為「提包跑路」，暗指與周奇的戀情風波已結束。

據悉，向涵之曾與吳磊、王星越等人爆出緋聞，但她卻因演技問題屢遭批評，直到日前憑藉「大生意人」中女醫「白依梅」一角，好不容易甩開負評，沒想到時隔不久，她就陷入疑似交往對象劈腿風波，讓不少粉絲感到心疼。

周奇遭女網紅曝光疑似劈腿。(取材自微博)
周奇遭女網紅曝光疑似劈腿。(取材自微博)

微博 肖戰

上一則

自已辦跨年晚會… 趙露思開直播唱歌跳舞 曝光進劇組時間

延伸閱讀

本鄉奏多元旦新婚 卻遭AV女優爆暗黑性癖還得性病

本鄉奏多元旦新婚 卻遭AV女優爆暗黑性癖還得性病
行銷新浪潮 星巴克、達美找員工當網紅 宣揚歡樂職場

行銷新浪潮 星巴克、達美找員工當網紅 宣揚歡樂職場
務實建議備受推崇 25歲修車網紅：絕不推薦買這幾種車

務實建議備受推崇 25歲修車網紅：絕不推薦買這幾種車
不想進修車廠？25歲網紅：別買福特、雪佛蘭

不想進修車廠？25歲網紅：別買福特、雪佛蘭

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
狄鶯曾在節目中當面逼問曹西平的性向。（取材自臉書）

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

2025-12-30 23:50
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14

超人氣

更多 >
2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶
3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
華人車禍獲理賠 被追討白卡支出醫療費

華人車禍獲理賠 被追討白卡支出醫療費