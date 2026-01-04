方志友殺青宴早預言 劉品言連晨翔定情假戲真作

劉品言(左)與連晨翔的甜蜜互動。圖／TVBS提供

劉品言、連晨翔定情作「舊金山 美容院」迎來大結局，劇中2人從青梅竹馬一路到結婚生子，後段劇情延伸至現實生活，其實早在該劇1多年前殺青宴時，同劇演員方志友早預言，殺青當天就笑問：「你們要不要在一起？」還預祝兩人「百年好合」，如今回看格外耐人尋味。

戲裡，連晨翔與劉品言戀情甜蜜爆棚，黏TT模樣閃瞎眾人，家人紛紛催婚、生子，甚至連小孩名字都想好了。但實際上，同劇組演員都能證明2人拍攝過程無假戲真做，飾演連晨翔爸爸的檢場忍不住說了一句：「你們兩個都單身，不如就考慮一下，多好啊！」飾演妹妹的方志友也在殺青宴將兩人「送作堆」，還說「獅子女」與「魔羯男」超速配，日後結婚紅包一定特大包，沒想到之後「劉連配」閃婚、生女，戲裡的阿嬤（劉秀雯飾）、爸爸、妹妹等家人都成了「神預言」。