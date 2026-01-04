梁靜茹吐感情祕辛 最難部分全說了

梁靜茹透過組曲、搖滾、不插電等各種方式，呈現音樂的多變性。圖／超級圓頂提供

梁靜茹 昨晚唱進廈門，舉辦「Best，茹果我不唱情歌」世界巡演，透過組曲、搖滾、不插電等各種方式呈現音樂的多變性，被稱為「情歌天后」的她說：「可以一路唱，認識了你們，得到你們滿滿的愛與鼓勵，我覺得自己很幸運，什麼頭銜、標籤一點也不重要。」

巡演於去年11月起跑，距離上套「當我們談論愛情」最終場時隔9個月，她說常覺得自己的演唱會缺少了舞蹈成分，2023年底被太陽馬戲團的演出打動，於是努力找到Yves Aucoin導演，一拍即合的雙方火速開工。Yves Aucoin談到彼此初次見面，就發現梁靜茹不只是位藝術家，「她更是一位非凡、多面向的人，希望這場演出能展現她不同的一面」。

梁靜茹不只連換多套造型，也帶來一首首的金曲，唱完「燕尾蝶」後，感性表示：「每個人都有很多面吧！台上的我、台下的我；快樂的我、不快樂的我。不過隧道的盡頭會是光，眼淚的盡頭是洗滌，眼淚不是軟弱，是滋養自己，傷口可以長出新的自己。」當她要唱「慢冷」之前，她直言在愛情裡面，最難的是先學會愛自己，「我唱了那麼多情歌，老實說，有些歌詞的意思真的是慢慢才懂的」。