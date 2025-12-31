我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

除去車窗厚厚冰層 1簡單妙招可搞定

漫威男星報喜…訂婚孩子的媽3年 速迎2寶「手忙腳亂」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
湯姆希德斯頓低調迎接2寶。（美聯社）
湯姆希德斯頓低調迎接2寶。（美聯社）

漫威電影「雷神索爾」系列中以「洛基」一角走紅全球的英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston），近日罕見分享家庭近況，證實與未婚妻、同為演員的札薇．艾希頓（Zawe Ashton）迎接第二個孩子，正式升格為二寶爸。

現年44歲的湯姆向來對私生活極為低調，近日接受「GQ」專訪時，被問及家庭話題，他感性形容迎接新生命是「最美麗、最深刻、震撼人心、徹底改變人生的經驗」，短短一句話，道盡成為父親後的巨大轉變。不過，他並未透露孩子的性別與確切出生時間。

湯姆希德斯頓和札薇．艾希頓在於2022年3月訂婚，同年10月低調迎來第一個孩子一名知情人士曾向「Us Weekly」透露，湯姆與札薇初為人父母時雖然睡眠不足、手忙腳亂，但兩人對於成為父母感到無比喜悅，也相當享受家庭生活。

湯姆偶爾會在訪談中談及當爸爸的心境，他曾在Podcast節目「Happy Sad Confused」中坦言，成為父親對他造成「極為深刻的影響」，直言人生彷彿被分成「成為父親之前」與「之後」兩個階段。他更感性表示，家庭已成為人生的重心，「一切都改變了，我很幸福地活在這個『之後』」。

漫威

上一則

林俊傑公開認愛後首發聲…洩遭組織預謀抹黑傷害所愛的人

下一則

上億人見證…男星跨年直播突下跪求婚「超甜畫面瘋傳」

延伸閱讀

乙太幣囤幣公司 受南韓散戶青睞

乙太幣囤幣公司 受南韓散戶青睞
觀影說劇／亞馬遜背豬逃命…傑克布萊克一看劇本超想演

觀影說劇／亞馬遜背豬逃命…傑克布萊克一看劇本超想演
「星際大戰」經典原畫387.5萬美元拍出 打破光劍紀錄

「星際大戰」經典原畫387.5萬美元拍出 打破光劍紀錄
美股牛市連衝4年？華爾街大多頭：2026續漲10%新Fed護航

美股牛市連衝4年？華爾街大多頭：2026續漲10%新Fed護航

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
成龍是世界知名的武打明星。（美聯社）

成龍「窒息式教育」逼走房祖名：1年1次電話到完全不聯絡

2025-12-28 19:01

超人氣

更多 >
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」

4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世
華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」