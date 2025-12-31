漫威男星報喜…訂婚孩子的媽3年 速迎2寶「手忙腳亂」

湯姆希德斯頓低調迎接2寶。（美聯社）

漫威 電影「雷神索爾」系列中以「洛基」一角走紅全球的英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston），近日罕見分享家庭近況，證實與未婚妻、同為演員的札薇．艾希頓（Zawe Ashton）迎接第二個孩子，正式升格為二寶爸。

現年44歲的湯姆向來對私生活極為低調，近日接受「GQ」專訪時，被問及家庭話題，他感性形容迎接新生命是「最美麗、最深刻、震撼人心、徹底改變人生的經驗」，短短一句話，道盡成為父親後的巨大轉變。不過，他並未透露孩子的性別與確切出生時間。

湯姆希德斯頓和札薇．艾希頓在於2022年3月訂婚，同年10月低調迎來第一個孩子一名知情人士曾向「Us Weekly」透露，湯姆與札薇初為人父母時雖然睡眠不足、手忙腳亂，但兩人對於成為父母感到無比喜悅，也相當享受家庭生活。

湯姆偶爾會在訪談中談及當爸爸的心境，他曾在Podcast節目「Happy Sad Confused」中坦言，成為父親對他造成「極為深刻的影響」，直言人生彷彿被分成「成為父親之前」與「之後」兩個階段。他更感性表示，家庭已成為人生的重心，「一切都改變了，我很幸福地活在這個『之後』」。