凱特溫斯蕾自爆初夜經歷…親揭「第一次是和女孩」

凱特溫斯蕾近日在節目中透露自己第一次的親密接觸是和女孩。（美聯社）

現年50歲的奧斯卡影后凱特 溫斯蕾（Kate Winslet）近日在節目「Team Deakins」中罕見談及年少時期對情感與性向的探索，坦言自己在青少年階段第一次的親密接觸是和女孩，並形容當時的自己「充滿好奇心」。

根據「Radar Online」報導，凱特溫斯蕾回顧早年演藝生涯時，談到自己年輕時對親密關係的認知與體驗。她直言，人生中最初的一些親密經驗其實發生在與女孩之間，同時也曾與男孩有過接觸，但當時無論在情感或經驗上都仍相當青澀，「我吻過幾個女孩，也吻過幾個男孩」。

凱特溫斯蕾談到1994年主演、由彼得傑克森（Peter Jackson）執導的電影「夢幻天堂」（Heavenly Creatures）時，提及這段個人經歷。該片改編自1954年紐西蘭 一樁震驚社會的真實命案，描述兩名少女之間逐漸失控的緊密情誼。凱特溫斯蕾與梅蘭妮萊恩斯基（Melanie Lynskey）在片中有精彩對手戲，該角色也成為她早期演藝生涯的重要轉捩點。

她表示，在詮釋該角色時，曾借鑑自己青少年時期與女性建立連結的經驗，這讓她能更深刻理解角色之間的情感強度，也促成她與萊恩斯基在表演上的高度默契。凱特溫斯蕾形容，那段關係所呈現的情感漩渦充滿不安與脆弱，對角色造成了深遠影響，她也因此能迅速投入故事所描繪的心理狀態。

凱特溫斯蕾有過3段婚姻，總共擁有2子1女。談及私生活，凱特溫斯蕾向來維持低調作風，對於感情與家庭議題，她過去曾多次強調，刻意不公開細節是她的選擇。她在2015年接受「華爾街 日報」訪問時表示，外界並不真正了解她婚姻結束的原因，而她也以能守護這些私密經歷為榮。

除了個人經歷，凱特溫斯蕾也長期關注性別與性向議題。她曾於2021年接受「星期日泰晤士報」訪問時指出，許多演員擔心自身性取向曝光後，會影響角色機會或職涯發展，她直言這樣的產業氛圍「令人遺憾」。在創作方面，凱特溫斯蕾今年完成劇情片「再見六月」的拍攝，這也是她首次擔任導演。