碧姬芭杜人生謝幕 生前直言不諱 名句膾炙人口

碧姬芭杜。(美聯社資料照)

傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）逝世，她生前一向敢言直說、毫不修飾，是1950至1960年代法國直言不諱的性感象徵。她談穆斯林、男人與「可怕」的人類，金句連發，膾炙人口。

法新社報導，碧姬芭杜是一位熱情的動物權利捍衛者，同時也支持極右派立場。以下是她一些最著名（或最具爭議性）的言論摘錄：

談名氣

－「名氣？我才不稀罕。」她在1971年說道，當時距離她宣布退出影壇還有幾年。

－「我試著把自己弄得愈美愈好，但即便如此，我仍覺得自己很醜。我討厭出門，害怕自己不符合別人的期待。到了現在這個年紀，我根本不在乎了。」

談男人

－「我知道我的事業完全建立在外表之上，所以我決定像離開男人一樣離開電影圈—在他們離開我之前先走。」

－「我一向我行我素…我知道自己比很多男人還有膽識。他們可以從我身上學到很多。」

談母性

－她在描述懷上兒子尼可拉（Nicolas）時寫道：「那就像一個寄生在我身上的腫瘤，我在飽受折磨的身體裡承受著它，等待終於能把它取出來的那個幸福時刻。」

－在生產這場「惡夢」之後，「我必須終身為造成我痛苦的原因負責。」（尼可拉由他的父親撫養長大。）

談人類

－「我不在乎女性的處境。動物的處境更值得關切。」

－「我不會掩飾我對人類的厭惡！它確實存在，而且我認為這樣的感受並非毫無根據。看看人類吧，真的很可怕。」

談動物

－「擁有一件皮草大衣，就等於把一座墳場披在背上。」她在1994年批評義大利 女星蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）接受「血腥金錢」代言皮草時如此說。

－她在2017年致函羅馬天主教教宗方濟各 （Pope Francis）時寫道：「你關注人類的苦難，卻反常地偏袒穆斯林移民，以犧牲中東基督徒的利益為代價；但比這些人更悲慘的，是動物的命運。」

談穆斯林

－「我反對法國的伊斯蘭化！我們的祖先、祖父與父親，數百年來犧牲生命，將一波又一波的入侵者趕走。」

－「我很喜歡瑪琳．雷朋（法國極右派領袖）。我不會掩飾這一點。她是唯一一位…有膽識的女人。」

談 #MeToo

－「很多女演員會對製片人賣弄風情以爭取演出機會。然後，為了讓大家談論她們，又說自己遭到騷擾。當男人說我漂亮、說我屁股好看時，我覺得那算是一種恭維。」