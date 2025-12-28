我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與澤倫斯基會談前 川普：已與普亭進行富成效通話

碧姬芭杜人生謝幕 生前直言不諱 名句膾炙人口

碧姬芭杜人生謝幕 生前直言不諱 名句膾炙人口

中央社巴黎28日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
碧姬芭杜。(美聯社資料照)
碧姬芭杜。(美聯社資料照)

傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）逝世，她生前一向敢言直說、毫不修飾，是1950至1960年代法國直言不諱的性感象徵。她談穆斯林、男人與「可怕」的人類，金句連發，膾炙人口。

法新社報導，碧姬芭杜是一位熱情的動物權利捍衛者，同時也支持極右派立場。以下是她一些最著名（或最具爭議性）的言論摘錄：

談名氣

－「名氣？我才不稀罕。」她在1971年說道，當時距離她宣布退出影壇還有幾年。

－「我試著把自己弄得愈美愈好，但即便如此，我仍覺得自己很醜。我討厭出門，害怕自己不符合別人的期待。到了現在這個年紀，我根本不在乎了。」

談男人

－「我知道我的事業完全建立在外表之上，所以我決定像離開男人一樣離開電影圈—在他們離開我之前先走。」

－「我一向我行我素…我知道自己比很多男人還有膽識。他們可以從我身上學到很多。」

談母性

－她在描述懷上兒子尼可拉（Nicolas）時寫道：「那就像一個寄生在我身上的腫瘤，我在飽受折磨的身體裡承受著它，等待終於能把它取出來的那個幸福時刻。」

－在生產這場「惡夢」之後，「我必須終身為造成我痛苦的原因負責。」（尼可拉由他的父親撫養長大。）

談人類

－「我不在乎女性的處境。動物的處境更值得關切。」

－「我不會掩飾我對人類的厭惡！它確實存在，而且我認為這樣的感受並非毫無根據。看看人類吧，真的很可怕。」

談動物

－「擁有一件皮草大衣，就等於把一座墳場披在背上。」她在1994年批評義大利女星蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）接受「血腥金錢」代言皮草時如此說。

－她在2017年致函羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）時寫道：「你關注人類的苦難，卻反常地偏袒穆斯林移民，以犧牲中東基督徒的利益為代價；但比這些人更悲慘的，是動物的命運。」

談穆斯林

－「我反對法國的伊斯蘭化！我們的祖先、祖父與父親，數百年來犧牲生命，將一波又一波的入侵者趕走。」

－「我很喜歡瑪琳．雷朋（法國極右派領袖）。我不會掩飾這一點。她是唯一一位…有膽識的女人。」

談 #MeToo

－「很多女演員會對製片人賣弄風情以爭取演出機會。然後，為了讓大家談論她們，又說自己遭到騷擾。當男人說我漂亮、說我屁股好看時，我覺得那算是一種恭維。」

義大利 方濟各 教宗

上一則

2025年全球百大美女名單 周子瑜、葉舒華上榜 冠軍是她

延伸閱讀

法國傳奇女星碧姬芭杜辭世 各界反應一覽

法國傳奇女星碧姬芭杜辭世 各界反應一覽
碧姬芭杜逝世 「性感小野貓」急流勇退 畢生致力保護動物

碧姬芭杜逝世 「性感小野貓」急流勇退 畢生致力保護動物
性感巨星碧姬芭杜驚傳離世 享耆壽91歲 馬克宏悼念：緬懷這位世紀傳奇

性感巨星碧姬芭杜驚傳離世 享耆壽91歲 馬克宏悼念：緬懷這位世紀傳奇
法國最新民調 馬克宏支持率創上任以來新低

法國最新民調 馬克宏支持率創上任以來新低

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00

超人氣

更多 >
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃

窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至
中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望

中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望