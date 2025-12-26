我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

21歲中樂透 前加油站員工靠投資守住財富自由

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

曾與朴有天談婚論嫁 南韓「最毒千金」潛逃柬埔寨落網

世界新聞網╱即時報導
黃荷娜。圖／摘自IG
黃荷娜。圖／摘自IG

南韓知名企業南陽乳業創辦人外孫女黃荷娜，先前因涉嫌吸毒再度被警方盯上，潛逃海外遭到通緝的她日前被南韓警方抓回南韓，目前人在警局調查中。

據《MBN》24日報導，南韓警方已在凌晨2點多，在柬埔寨金邊德崇國際機場出境區，對登上返韓班機的黃荷娜執行逮捕令，黃荷娜也在當天早上7點50分飛抵南韓。她因涉嫌購買及吸食安非他命，目前人在京畿道果川警察署，警方表示，「由於案件仍在偵辦中，無法對外說明細節。」

《MBC NEWS》報導指出，黃荷娜涉嫌於2023年在首爾江南地區，向好友等人施用安非他命（俗稱冰毒）。案發後，她於同年12月先出境前往泰國，隨後非法入境柬埔寨並長期滯留海外，使案情一度無法進行偵辦。為此，警方先是向國際刑警組織申請藍色通報並註銷其護照，隨後隨著更多調查線索出現，通報等級升級為紅色通緝令。

據《體育朝鮮》報導，黃荷娜過去因擁有南陽乳業創辦人外孫女的身份，加上曾與男星朴有天論及婚嫁，長期成為媒體與娛樂版面話題人物。然而這場感情最終未能開花結果。而她之後更多次捲入毒品案、留下前科等司法風波。

黃荷娜早在2015年就因多次施用安非他命被起訴，2019年被判處有期徒刑1年、緩刑2年；未料在緩刑期間再涉毒品案件，於2020年改判1年8個月實刑。近年來，黃荷娜仍多次遭警方列為偵查對象，甚至在已故男星李善均相關的毒品偵查中再度被立案關注。

警方表示，將綜合其反覆涉毒的前科紀錄、海外逃亡經驗與毒品案的嚴重性，評估是否向法院提出聲請羈押。

南韓 柬埔寨 非法入境

上一則

鬼鬼傳訊息1個月都沒讀…炎亞綸認了「被排擠」友情翻船

延伸閱讀

南韓評估通膨風險 明年降息有望

南韓評估通膨風險 明年降息有望
被烏克蘭拘押…2北韓戰俘親筆信曝「盼投誠南韓」展開新生活

被烏克蘭拘押…2北韓戰俘親筆信曝「盼投誠南韓」展開新生活
柬埔寨欲在吉隆坡舉行停火協商泰方拒絕更改地點

柬埔寨欲在吉隆坡舉行停火協商泰方拒絕更改地點
中國特使赴泰國柬埔寨調停 分別會見兩國總理

中國特使赴泰國柬埔寨調停 分別會見兩國總理

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休
口碑「低開高走」年末10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評

口碑「低開高走」年末10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評
台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭