曾與朴有天談婚論嫁 南韓「最毒千金」潛逃柬埔寨落網

黃荷娜。圖／摘自IG

南韓 知名企業南陽乳業創辦人外孫女黃荷娜，先前因涉嫌吸毒再度被警方盯上，潛逃海外遭到通緝的她日前被南韓警方抓回南韓，目前人在警局調查中。

據《MBN》24日報導，南韓警方已在凌晨2點多，在柬埔寨 金邊德崇國際機場出境區，對登上返韓班機的黃荷娜執行逮捕令，黃荷娜也在當天早上7點50分飛抵南韓。她因涉嫌購買及吸食安非他命，目前人在京畿道果川警察署，警方表示，「由於案件仍在偵辦中，無法對外說明細節。」

《MBC NEWS》報導指出，黃荷娜涉嫌於2023年在首爾江南地區，向好友等人施用安非他命（俗稱冰毒）。案發後，她於同年12月先出境前往泰國，隨後非法入境 柬埔寨並長期滯留海外，使案情一度無法進行偵辦。為此，警方先是向國際刑警組織申請藍色通報並註銷其護照，隨後隨著更多調查線索出現，通報等級升級為紅色通緝令。

據《體育朝鮮》報導，黃荷娜過去因擁有南陽乳業創辦人外孫女的身份，加上曾與男星朴有天論及婚嫁，長期成為媒體與娛樂版面話題人物。然而這場感情最終未能開花結果。而她之後更多次捲入毒品案、留下前科等司法風波。

黃荷娜早在2015年就因多次施用安非他命被起訴，2019年被判處有期徒刑1年、緩刑2年；未料在緩刑期間再涉毒品案件，於2020年改判1年8個月實刑。近年來，黃荷娜仍多次遭警方列為偵查對象，甚至在已故男星李善均相關的毒品偵查中再度被立案關注。

警方表示，將綜合其反覆涉毒的前科紀錄、海外逃亡經驗與毒品案的嚴重性，評估是否向法院提出聲請羈押。