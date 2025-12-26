朴敘俊脫光色誘「魷魚遊戲」新星 停工一年真實身材曝光

朴敘俊。（美聯社）

南韓 男神朴敘俊停工1年，以新劇「等待京道」回歸小螢幕。他和「魷魚遊戲 」新星元志安飾演一對曾2度分手的舊情人，因女方離婚而再度重逢。朴敘俊和元志安日前越洋接受台灣媒體訪問，除了分享合作心情，不約而同都提到很想來台灣，希望有時間盡快造訪。

朴敘俊在劇中上演最擅長的浪漫喜劇演技，耍賴、耍帥樣樣都來。為了阻止女方喝酒，還使出終極誘惑，裸上身大秀六塊肌，甚至自備麥克風開啟「泡菜吃播」，養眼又爆笑的畫面被觀眾盛讚是他的「必殺技」。

朴敘俊表示，先前有一段時間集中在演出類型片上，這次反而被「等待京道」貼近日常生活、且能讓更多人產生共鳴的故事所吸引。他對男主角心智成長的過程感同身受，「在結束休息、重新回到表演的這個時間點，我覺得這是一部能讓我作為演員，與角色一同走過時間、一起思考人生的作品」。

說到台灣，朴敘俊立刻直呼對台灣的夜市和在地美食印象非常深刻。他說：「如果還有機會再訪，比起觀光 景點，我更想走進一些貼近日常生活的地方，再次感受台灣真實而自然的氛圍。」

元志安則把台灣列為「最想去的旅遊目的地第一名」，感嘆如果有一段長假，應該會立刻出發。她透露自己不挑食，對寶島美食照單全收，主要特別想去歷史遺跡或文化景點，歡迎粉絲多推薦必遊景點給她。