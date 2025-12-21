星光大賞台下好甜… 孟子義、李昀銳貼頭說悄悄話 網喊「賜婚」

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
李昀銳(左)、孟子義一起上台領獎。(取材自微博)
李昀銳(左)、孟子義一起上台領獎。(取材自微博)

由騰訊視頻舉辦的「2025騰訊視頻星光大賞」日前登場，現場星光雲集，包括趙露思、白鹿檀健次劉宇寧、宋祖兒、孟子義、李昀銳、吳磊、張淩赫俊等多位人氣演員齊現身。當晚，台上忙頒獎，台下明星也沒閒著，其中孟子義、李昀銳這對「緋聞CP」被發現貼頭甜蜜熱聊，不少網友看了大喊「給他們賜婚吧」。

星光大賞獲獎者眾多，包括年度VIP之星劉宇寧、檀健次、陳都靈、宋祖兒、孟子義、李昀銳、龔俊、丁禹兮；年度影響力藝人趙露思；年度星光演員檀健次；年度最具人氣劇集演員宋祖兒、劉宇寧；年度號召力藝人白鹿等。

台上忙頒獎，台下明星也沒閒著，忙著聊天、社交，也有人被拍到一動不動的，其中，最吸睛當屬李昀銳、孟子義。據悉，這是兩人連續三年同框鄰座。

2023年，「九重紫」開機時兩人首次同框；2024年劇集播放期兩人攜手領獎；今年兩人攜新劇「尚公主」三度出席，被安排在嘉賓席第一排相鄰位置。

內場環節中，兩人被多次拍到低頭密語超過1分鐘，全程用手遮擋嘴部，被調侃「防窺式交流」，就算導播多次切近景聚焦該畫面，也看不到兩人「唇語」在說些什麼。

當晚還有一個重點，孟子義和李昀銳、白鹿、丞磊一起登台領「最受期待劇集獎」時，不慎被裙擺絆倒，膝蓋重磕在階梯上，有網友聯想到，孟子義2023年在台上摔跤後，「九重紫」爆了，如今又摔了，難道是預言新劇「尚公主」也將暴紅，相關話題引起熱議。

當晚，孟子義發文報平安，「挺疼的，檢查後無大礙，就是覺得太丟人了」，並配上摀臉表情，迅速登上熱搜。

李昀銳(右)、孟子義在台下不停說悄悄話。(取材自微博)
李昀銳(右)、孟子義在台下不停說悄悄話。(取材自微博)

