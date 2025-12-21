我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 接近君主集權

粉絲突丟核爆級催淚彈 楊丞琳武裝全瓦解哭了道心聲

記者許晉榮／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊丞琳與粉絲大合照。圖／樹與天空提供
楊丞琳與粉絲大合照。圖／樹與天空提供

闊別台灣粉絲2年多，楊丞琳選在象徵團圓的冬至（21日），於台北三創CLAPPER STUDIO一連舉辦2場見面會，一身俐落勁裝，神采奕奕，完全看不出先前才經歷了預防性手術。一登台，她便以充滿情感的聲音向台下粉絲喊道：「好久不見，你們都好嗎？」瞬間拉近和大家久別重逢的距離。

楊丞琳笑說，自己就像歌曲「匿名的好友」裡描寫的那樣，始終感受到粉絲在背後默默支持。此時台下已有歌迷忍不住落淚，她心軟喊停：「你們先不要哭啦！我年紀大了，看到別人哭我也會哭！」

她也難得吐露心聲：「我一直在等一個最好的時機跟大家見面，之前忙巡演，也擔心沒有新歌可以跟你們分享。現在新作品誕生了，新巡演也要開跑了，所以一定要辦這場見面會，讓你們知道，我沒有偏心，你們永遠都在我心中！」更預告準備了「讓演唱會觀眾會吃醋的禮物」，包含少部分歌曲首唱、近距離演出與互動遊戲，誠意滿滿。

而當主持人替歌迷反問她「妳好嗎？」楊丞琳情緒忽然湧上，語帶哽咽喊：「不行不行，我現在不能哭，我等一下還要唱歌！」平復情緒後，她又說：「這些過程不會消失，但我是真的挺好的，我有很好的家人、伴侶、朋友，還有一直愛著我的你們。」

見面會最催淚的一刻，是在「粉絲小紙條告白時間」，一名罹癌男粉絲被邀請上台，哽咽分享自己每次手術都聽楊丞琳的歌，上一次開刀時聽的是「青春住了誰」，「那時我以為自己不會醒來，但腦袋裡都是妳。」他坦言即將再度手術，不確定未來是否還有機會再見到偶像，全場頓時又陷入淚海裡。

楊丞琳紅著眼眶回應：「我覺得你比我勇敢！加油，手術一定會順利。」她將自己的周邊商品抱在懷裡送給他，更親自獻唱「青春住了誰」，希望以歌聲化作最溫暖的祝福。

楊丞琳特別獻唱「青春住了誰」獻給歌迷。圖／樹與天空提供
楊丞琳特別獻唱「青春住了誰」獻給歌迷。圖／樹與天空提供
楊丞琳的見面會，有笑有淚。圖／樹與天空提供
楊丞琳的見面會，有笑有淚。圖／樹與天空提供
楊丞琳特別獻唱「青春住了誰」獻給歌迷。圖／樹與天空提供
楊丞琳特別獻唱「青春住了誰」獻給歌迷。圖／樹與天空提供
楊丞琳不斷對自己說不能掉眼淚。圖／樹與天空提供
楊丞琳不斷對自己說不能掉眼淚。圖／樹與天空提供
楊丞琳深情對歌迷說自己很好。圖／樹與天空提供
楊丞琳深情對歌迷說自己很好。圖／樹與天空提供

楊丞琳

上一則

陳詩媛曝帶有遺傳聽損基因 肚中寶寶性別曝光了

延伸閱讀

三餐外食又偏好油炸 33歲女子腹痛就醫竟是膽道發炎

三餐外食又偏好油炸 33歲女子腹痛就醫竟是膽道發炎
走出手術陰影 蕭亞軒重返跨年舞台

走出手術陰影 蕭亞軒重返跨年舞台
醫藥／常去演唱會、戴耳機聽音樂 年輕人也會聽損

醫藥／常去演唱會、戴耳機聽音樂 年輕人也會聽損
巴西總統籲美切勿武裝干預委國 憂釀人道災難

巴西總統籲美切勿武裝干預委國 憂釀人道災難

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
李晨穿著粉紅滑雪裝被捕獲。(取材自微博)

范冰冰前男友驚爆斷崖式蒼老 李晨被捕獲「腫臉雙下巴見客」

2025-12-16 19:12
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50
26歲的王祖賢(左起)、齊秦1993年留下珍貴合影。（取材自微博）

王祖賢「26歲盛世美顏」再現 生日私照流出 驚喜同框前男友齊秦

2025-12-14 18:12

超人氣

更多 >
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇