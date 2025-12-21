粉絲突丟核爆級催淚彈 楊丞琳武裝全瓦解哭了道心聲

楊丞琳與粉絲大合照。圖／樹與天空提供

闊別台灣粉絲2年多，楊丞琳 選在象徵團圓的冬至（21日），於台北三創CLAPPER STUDIO一連舉辦2場見面會，一身俐落勁裝，神采奕奕，完全看不出先前才經歷了預防性手術。一登台，她便以充滿情感的聲音向台下粉絲喊道：「好久不見，你們都好嗎？」瞬間拉近和大家久別重逢的距離。

楊丞琳笑說，自己就像歌曲「匿名的好友」裡描寫的那樣，始終感受到粉絲在背後默默支持。此時台下已有歌迷忍不住落淚，她心軟喊停：「你們先不要哭啦！我年紀大了，看到別人哭我也會哭！」

她也難得吐露心聲：「我一直在等一個最好的時機跟大家見面，之前忙巡演，也擔心沒有新歌可以跟你們分享。現在新作品誕生了，新巡演也要開跑了，所以一定要辦這場見面會，讓你們知道，我沒有偏心，你們永遠都在我心中！」更預告準備了「讓演唱會觀眾會吃醋的禮物」，包含少部分歌曲首唱、近距離演出與互動遊戲，誠意滿滿。

而當主持人替歌迷反問她「妳好嗎？」楊丞琳情緒忽然湧上，語帶哽咽喊：「不行不行，我現在不能哭，我等一下還要唱歌！」平復情緒後，她又說：「這些過程不會消失，但我是真的挺好的，我有很好的家人、伴侶、朋友，還有一直愛著我的你們。」

見面會最催淚的一刻，是在「粉絲小紙條告白時間」，一名罹癌男粉絲被邀請上台，哽咽分享自己每次手術都聽楊丞琳的歌，上一次開刀時聽的是「青春住了誰」，「那時我以為自己不會醒來，但腦袋裡都是妳。」他坦言即將再度手術，不確定未來是否還有機會再見到偶像，全場頓時又陷入淚海裡。