我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐年終記者會：盼泰柬本周停火 是否宣戰委國這樣答

川普對台軍售策略轉變 日經：聚焦阻止解放軍登陸

被柯佳嬿狠勁嚇壞 「如果我不曾見過太陽」4女解密

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柯佳嬿自殘模樣極為駭人。圖／Netflix提供
柯佳嬿自殘模樣極為駭人。圖／Netflix提供

Netflix「如果我不曾見過太陽」中李沐因受侵害，整容成柯佳嬿模樣，再分裂成江齊、姚愛寗等人格，其中柯佳嬿「變臉」自殘，無論眼神、笑容或舉止都極駭人，「這不是柯佳嬿」！雖有種看完需要收驚之感，但也令人讚嘆演技層次變化，不愧是影后。

影片來源：YouTube@Netflix Taiwan

唯然網上關於41歲柯佳嬿配27歲曾敬驊是否違和的討論很多，但能撐得起這個角色的似乎也不多。今（19）日釋出二部曲〈長夜之後〉花絮，揭開江曉彤（李沐 飾）與李壬曜（曾敬驊 飾）的內心世界，也正式公開夏天晴（柯佳嬿 飾）的真正身分。柯佳嬿透露，不管是周品瑜（江齊 飾）、天晴或是琪琪，都是在曉彤這個主人格有需要以及她不能承受的狀態下才會出場，為的就是要面對現在的狀況跟環境，也就是說這四個人其實就是同一人。

柯佳嬿坦言：「要去面對這個真相還滿殘酷的，因為對天晴來說這個世界就是真的，我就是真的，有一點像機器人不知道自己是機器人，有一天你要告訴他，其實你不是人類，你現在擁有的這些情感跟記憶，其實是已經有的設定。」

二部曲逐漸揭露一部曲尚未解開的謎團與伏筆，在命運交會下，李壬曜與神秘視障女子夏天晴相遇，她手指上的蝴蝶刺青與江曉彤相同，讓李壬曜感到十分熟悉，原來這份熟悉並非偶然，夏天晴正是江曉彤的另一人格。

對於由四位演員共同詮釋同一角色，柯佳嬿說：「我們四個都還滿關心對方對這個角色的想法跟演戲的狀態，會去觀摩對方的戲，當我們今天詮釋某個特定人格的時候，我們就是抓著這個調性去表演。由四位女演員演出同一個人的不同人格，每個人格都是一個角色，是很特別的安排，對演員們來說也是難得的嘗試。」

曾敬驊則分享一開始其實壬曜有想要跟著天晴一起逃離這個世界，但是沒辦法，那些痛苦的回憶既沒有辦法淡忘，那些人又一再出現、介入壬曜與曉彤的世界，「不知道怎麼撫平這些傷痕，但是壬曜也沒有其他選擇，因為已經殺人了，他覺得能為江曉彤做的就是這些，但是他沒有意識到其實自己的心已經受傷了，壬曜的過去，這些東西都沒有消化，是一團糟。」

李沐先前訪問聊到自己不敢看被傷害的片段，談到角色她忍不住落淚：「我記得有一天，我們製作人Phoebe就問我說，這些角色裡面你覺得誰最壞？那個當下我的第一個想法是，最糟糕的人是我，我愛的人的人生都是我搞砸的，我很不喜歡那個感覺，那種我不知道為什麼，從哪裡來的虧欠感，那個東西其實對我來說是有點嚇人的。」

程予希（後）、江齊（左）、姚愛寗。圖／Netflix提供
程予希（後）、江齊（左）、姚愛寗。圖／Netflix提供
柯佳嬿的邪笑駭人。圖／Netflix提供
柯佳嬿的邪笑駭人。圖／Netflix提供

柯佳嬿

上一則

翁倩玉超狂家世曝光 爺爺曾用這招「刺殺袁世凱」

延伸閱讀

2度演女同不怕被定型 程予希認了對曾敬驊「心動」

2度演女同不怕被定型 程予希認了對曾敬驊「心動」
柯佳嬿曝事前不知坤達閃兵 將陪老公一起反省

柯佳嬿曝事前不知坤達閃兵 將陪老公一起反省
愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手

愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手
坤達遭起訴 金鐘影后妻柯佳嬿突發文

坤達遭起訴 金鐘影后妻柯佳嬿突發文

熱門新聞

蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

超人氣

更多 >
南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡