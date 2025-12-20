被柯佳嬿狠勁嚇壞 「如果我不曾見過太陽」4女解密

柯佳嬿自殘模樣極為駭人。圖／Netflix提供

Netflix「如果我不曾見過太陽」中李沐因受侵害，整容成柯佳嬿 模樣，再分裂成江齊、姚愛寗等人格，其中柯佳嬿「變臉」自殘，無論眼神、笑容或舉止都極駭人，「這不是柯佳嬿」！雖有種看完需要收驚之感，但也令人讚嘆演技層次變化，不愧是影后。

影片來源：YouTube@Netflix Taiwan

唯然網上關於41歲柯佳嬿配27歲曾敬驊是否違和的討論很多，但能撐得起這個角色的似乎也不多。今（19）日釋出二部曲〈長夜之後〉花絮，揭開江曉彤（李沐 飾）與李壬曜（曾敬驊 飾）的內心世界，也正式公開夏天晴（柯佳嬿 飾）的真正身分。柯佳嬿透露，不管是周品瑜（江齊 飾）、天晴或是琪琪，都是在曉彤這個主人格有需要以及她不能承受的狀態下才會出場，為的就是要面對現在的狀況跟環境，也就是說這四個人其實就是同一人。

柯佳嬿坦言：「要去面對這個真相還滿殘酷的，因為對天晴來說這個世界就是真的，我就是真的，有一點像機器人不知道自己是機器人，有一天你要告訴他，其實你不是人類，你現在擁有的這些情感跟記憶，其實是已經有的設定。」

二部曲逐漸揭露一部曲尚未解開的謎團與伏筆，在命運交會下，李壬曜與神秘視障女子夏天晴相遇，她手指上的蝴蝶刺青與江曉彤相同，讓李壬曜感到十分熟悉，原來這份熟悉並非偶然，夏天晴正是江曉彤的另一人格。

對於由四位演員共同詮釋同一角色，柯佳嬿說：「我們四個都還滿關心對方對這個角色的想法跟演戲的狀態，會去觀摩對方的戲，當我們今天詮釋某個特定人格的時候，我們就是抓著這個調性去表演。由四位女演員演出同一個人的不同人格，每個人格都是一個角色，是很特別的安排，對演員們來說也是難得的嘗試。」

曾敬驊則分享一開始其實壬曜有想要跟著天晴一起逃離這個世界，但是沒辦法，那些痛苦的回憶既沒有辦法淡忘，那些人又一再出現、介入壬曜與曉彤的世界，「不知道怎麼撫平這些傷痕，但是壬曜也沒有其他選擇，因為已經殺人了，他覺得能為江曉彤做的就是這些，但是他沒有意識到其實自己的心已經受傷了，壬曜的過去，這些東西都沒有消化，是一團糟。」