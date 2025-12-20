我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社論／導演家庭悲劇 染毒社會說不出的痛

海外中國網紅公布錄音 指解放軍中間人欲收買批台

翁倩玉超狂家世曝光 爺爺曾用這招「刺殺袁世凱」

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
翁倩玉公開自己家族中充滿傳奇人物。圖/三立提供
翁倩玉公開自己家族中充滿傳奇人物。圖/三立提供

旅日巨星翁倩玉日前上三立新聞台「話時代人物」，接受鄭弘儀專訪。她睽違47年再度重返台灣大銀幕，在新片「陽光女子合唱團」中，飾演一位犯錯的阿嬤。翁倩玉在片中素顏登場，她笑說：「角色是在監獄裡面，所以沒化妝，頭髮也是白白的，希望大家看得出來是我。」

翁倩玉說，她一開始沒有想到自己演的是主角，是後來才知道。她期盼觀眾看了電影之後，會打個電話給自己的媽媽說謝謝，「媽媽給的愛是無限的，但他們的時間是有限的，所以我們要叫自己感恩」。

翁倩玉出身醫生世家，爺爺翁俊明是第一位參與同盟會跟抗日的台灣人，還曾經「暗殺袁世凱」，翁倩玉也因為主持人鄭弘儀問起，在節目上說了這段故事，「他是用那個霍亂的菌，他們自己做，然後去撒在他們園子裡面的水池，結果等兩、三天，沒消息失敗了，袁世凱沒有死」。翁俊明是醫師，翁倩玉的祖先跟鄭成功一起來，也是醫生、軍醫，直到她的父親才走到音樂舞蹈文化的行業，當了廣播電台的台長。

節目上被問起和日籍畫廊經紀人鈴木洋樹的那段婚姻，翁倩玉表示「不能說失敗了」，當時婚姻維持六年，後來宣布和平離婚，翁倩玉說兩人初相見時，以為語言和喜愛畫畫的生活共同點，會讓彼此有很多可以分享。翁倩玉也透露當時母親對自己有一個期待，「媽媽說你有一天一定要結婚，你就結一次試試看，不行也沒關係，我就說OK」。

翁倩玉原本想這個人不錯，沒料到婚後兩人各有想法，隨著時間過去，就各走各的路了，依舊單身的翁倩玉表示，從沒有拒絕追求，「我的門是開著的，請大家進來，只是沒有人進來」。

翁倩玉在9歲時參加兒童劇團，「我的朋友說要不要一起來，因為參加那個團體，就可以見到很多明星，一聽有這麼好的地方，就跟著一起去」，雖然3歲就到日本，會講流利的中、日、英文，但試鏡只要遇到條件相近的日本女孩，製作人還是會挑日本人，翁倩玉告訴自己要比別人努力三倍，「努力一倍還沒有跟上，努力兩倍剛好在一條線上，努力三倍的時候大家才能看到我」，後來在29歲那年，翁倩玉成了第一位登上日本「NHK紅白歌唱大賽」舞台的台灣歌手。

節目上翁倩玉也提到哥哥翁祖模，她說今年8月可以在哥哥設計的高雄流行音樂中心舉辦演唱會，算是完成兄妹兩人的夢想，她也提到哥哥是高鐵台中站的建築設計師，語帶幽默表示自己去過很多車站，在台中站她一定不會走丟的。

翁倩玉來自醫生世家。圖/三立提供
翁倩玉來自醫生世家。圖/三立提供
翁倩玉要求自己付出三倍努力，才能在演藝圈被看見。圖/三立提供
翁倩玉要求自己付出三倍努力，才能在演藝圈被看見。圖/三立提供

日本 高鐵

上一則

11年前親睹鄭捷血洗江子翠 歐陽靖曝「地獄月台」陰影

延伸閱讀

彈劾賴總統案啟動 藍：台灣不容袁世凱 府：未濫權

彈劾賴總統案啟動 藍：台灣不容袁世凱 府：未濫權
藍白提賴清德彈劾案「如袁世凱危害民主憲政」 總統府：予以尊重

藍白提賴清德彈劾案「如袁世凱危害民主憲政」 總統府：予以尊重
台美關稅談判 卓揆：技術性磋商已完成 待總結會議達成協議

台美關稅談判 卓揆：技術性磋商已完成 待總結會議達成協議
金馬62／75歲翁倩玉暌違52年再登金馬殿堂 自嘲已是奶奶

金馬62／75歲翁倩玉暌違52年再登金馬殿堂 自嘲已是奶奶

熱門新聞

蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

超人氣

更多 >
南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂