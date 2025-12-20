11年前親睹鄭捷血洗江子翠 歐陽靖曝「地獄月台」陰影

我的頻道

記者趙大智／即時報導
歐陽靖曾目睹鮮血染紅月台。圖／摘自臉書
歐陽靖曾目睹鮮血染紅月台。圖／摘自臉書

27歲通緝逃兵張文19日接連縱火、投擲煙霧彈、隨機砍人事件，最後在誠品南西店墜樓身亡，此案造成4死11傷。這也勾出歐陽靖11年前親眼目睹鄭捷在江子翠捷運月台行凶的恐怖回憶。

歐陽靖當年是鄭捷事件的目擊者，親眼看到兇手與地獄般染紅的江子翠月台，感謝在月台對他丟垃圾桶的人救了大家。

11年過去，直到現在，她還是沒辦法完全放鬆在任何一座城市搭乘大眾運輸工具。在人潮多的場所也都會提高警覺。

她同時也分享2014年那一段不堪記憶，列車在江子翠站停靠時，一群滿身是血、神情驚恐的人衝進車廂，她一度以為是快閃活動，直到有人對她吼：「有人在殺人！」

車門關上後，列車緩緩啟動，她透過車窗看見整個月台被鮮血覆蓋，拖行痕跡與倒下的身體，像地獄般真實，也親眼看到「一個瘦高的男子面無表情」，還有拿著垃圾桶推及他的人她才逐漸意識到出大事了事後得知鄭捷行兇造成4人死亡、24人受傷。

「事後我沒有恐懼，只下車後，我陷入奇異的抽離感，聽得見旁人談笑，卻彷彿不在同一個世界」，歐陽靖認為自己出現了創傷症候群的解離，透露事件就算過了10年，只要看到江子翠3個字，充滿鮮血的回憶就歷歷在目。

