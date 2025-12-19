立威廉大病初癒瘦削現身 秀8公分傷疤：不是要大家可憐我

立威廉秀出頸部8公分的疤。記者林士傑／攝影

49歲立威廉昔日憑偶像劇「天國的嫁衣」、「綠光森林」走紅，以「威廉王子」形象赴陸發展有成，年收入最高曾達5千萬台幣，加上擁有多棟房產，身價早已破億。不過今年9月因甲狀腺癌接受2次手術和治療，半年花費400萬。時隔3個月，立威廉現身台北，在劉爾金的貓咖啡 分享大病初癒心情。

立威廉是因為覺得背痛去做健檢，意外發現甲狀腺有癌細胞 ，動了2次手術、進3次醫院，身高180公分，原本70公斤後瘦到66公斤多，他拉下衣領秀出頸部橫的8公分的傷疤，上面貼著美容膠帶。

立威廉坦言得知惡耗時，頭腦一團亂，也忍不住胡思亂想，他才剛過49歲生日，算一算如果再給他10 年，女兒Harper甚至不到20歲，說不定連婚禮都沒機會參加！為此他調出女兒當初出生就寫好的遺囑，重新整理，還手寫4頁紙吩附家人「以防萬一開刀不成功，妳們要做什麼」。

其實他有個有遠見的媽媽，12歲就買好保險，一開始工作後就自己付款，這次生病拿出來看，發現條件很寬鬆「罹癌就賠」，所以這次手術雖高達400萬，但自己只需付10%左右。而多年來他個人每年保費 約10萬元，若加上家人約莫40萬元。

立威廉其實家族沒有病史，他覺得最恐怖是「一直覺自己很健康」：「 我不要大家可憐我，只是要跟大家說，到了一把年紀真的要健檢，如果有什麼不要拖，要勇敢面對，重要是身邊人要了解 ，如果在工作，希望老闆也會了解。」而他在2次甲狀腺手術後，醫生又在肺裡發現結節，每3個月都要回醫院追蹤。