范冰冰拿金馬影后遭誤認為白冰冰「整個人被嚇到」

白潤音（左起）、導演張吉安、許恩怡出席「地母」茶敘。記者林士傑／攝影

范冰冰 拿下金馬影后之作「地母」今舉辦上映茶敘，導演張吉安率許恩怡、白潤音一同出席。張吉安透露，金馬頒獎典禮的第二天跟范冰冰聊了1個多小時電話，她還在哭，「那天晚上跟李安聊了很多，她跟我說她回了700多個訊息，很多演員都祝賀她，因為很久沒以聯絡，很多大咖的內地演員都替她開心」。

張吉安坦言，范冰冰拿下金馬影后滿驚天動地的，很多人都為他開心，同時范冰冰也提到再次合作：「她有提到這次合作旅程很特別，沒想到走到這一步，她有說跟我合作很愉快，希望可以再合作，還說我是她的幸運之神，我覺得有適合的題材都可以合作。」

目前范冰冰的金馬影后獎座還在馬來西亞，張吉安透露，范冰冰會去馬來西亞過元旦，兩人會約吃飯，張吉安表示：「我們約12月30日約吃飯，要親手將獎座交給她。」而「地母」在台上映，張吉安透露，范冰冰最近忙著工作，她也知道台灣會上映，有說這一趟無法過來，特地委託片中的兩個孩子許恩怡、白潤音出席。

許恩怡在片中飾演范冰冰的女兒，談到與范冰冰合作，許恩怡表示，她跟每個部門的人都有很好的溝通，不會只顧自己，「她是每天是最早開工最晚收工的人」。張吉安笑說：「他每天敷著面膜來，然後敷著面膜收工。」

許恩怡透露，范冰冰在片場永遠都不會累：「有時候拍到很晚大家都在睡覺，她還是超精神的，沒見過她狀態不是百分百的。」她也表示范冰冰下車就敷著黑色的面膜，「早上是黑面膜，晚上是白面膜」。

除了面膜外，范冰冰吃的也是很特別，張吉安在一旁直說：「她有問我要不要吃，我吃了一口覺得不是人吃的，味道很生澀，不是我平時會吃了東西。」許恩怡坦言，因拍攝「地母」需要大量的化妝，但其實化妝很傷皮膚，不過范冰冰有分享面膜：「那時候我天天都有敷，皮膚真的很好，因為要保持皮膚好的狀態很難。」

片中有一場范冰冰哭到鼻涕流下來，張吉安坦言：「她開拍前還問我鼻涕要濃稠的，還是要流下來的，因為瓊瑤 阿姨有教過她怎麼哭。後來我跟她說我要濃稠鼻涕，不能斷掉的，她說我一次過就好了，不用拍3小時。」

而拍完後范冰冰馬上回神問導演：「這樣可以嗎？」讓張吉安嘆為觀止：「那時候她的鼻涕還在空中晃。」許恩怡也透露，在拍完後有傳過訊息問范冰冰怎樣能拍攝完美的哭戲：「她說就多多感受！體驗生活。」

范冰冰此次與張吉安合作，曾向導演說：「導演！你可以摧毀我的臉！」而張吉安也將范冰冰完全改頭換面，令人一瞬間難以認出，這樣的犧牲也讓范冰冰奪下人生首座金馬影后。張吉安笑說，其實有越來越多演員會毛遂自薦，他透露，本屆金馬酒會時，林柏宏有走過來說：「導演！你也可以摧毀我的臉。」讓他哭笑不得。

另外，張吉安導演也提到當初與范冰冰合作時，因為要帶范冰冰回家學習畫符、解降，沒想到張吉安媽媽竟說：「原來妳就是那個白冰冰！」讓范冰冰當下「蛤」了一聲，整個人有點被嚇到。張吉安笑說：「我媽還有買白冰冰的傳記，然後他們一直都有在看台灣的綜藝節目，反而對白冰冰比較熟。」

「地母」目前已經在台有先行場上映，張吉安坦言有場映後有見到自己非常喜歡的歌手陳珊妮，「當年『金蘭荖葉』金馬創投的百萬首獎就是陳珊妮頒給我的，我真的很想跟她合作」。