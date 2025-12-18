怕影響和趙晴CP感？于正不讓周柯宇參加星光大賞「合體陳妍希」

周柯宇(右)、趙晴在新劇「金吾不禁」中組CP。(取材自微博)

大陸新生代男星周柯宇 近期搭檔陳妍希 主演電視劇「狙擊蝴蝶」人氣飆升，社交平台30天內漲粉超過34萬，成為個人事業重要轉捩點。近日，周柯宇受邀出席騰訊星光大賞，卻遭正在拍攝的新劇「金吾不禁」劇組阻止參加，製片人于正稱請假會令劇組虧損，但不少網友懷疑于正是擔心周柯宇合體陳妍希，影響他與趙晴在新劇中CP感。

星光大賞堪稱年度重要盛典，是藝人曝光的好機會。周柯宇憑藉「狙擊蝴蝶」晉升「弟圈天菜」，粉絲原以為他可以和陳妍希「姐弟CP」合體走紅毯，沒想到卻傳出他無法參加。

據悉，「金吾不禁」製片人于正多次強調新劇「金吾不禁」利潤微薄，主演周柯宇戲分高度集中，請假一天將導致劇組停工損失35萬至數百萬元人民幣，且騰訊未像愛奇「尖叫之夜」活動提供經濟補償。

有分析稱，周柯宇缺席勢必影響其商業價值，但合約之下，主演必須為劇組整體成本讓步。

不過，許多網友卻懷疑于正是故意不讓周柯宇參加活動。因為「金吾不禁」女主趙晴先前捲入許凱小三風波，于正希望她可以跟周柯宇更有CP感，才故意阻止周出席活動跟陳妍希炒CP。

另外，同劇組男配角陳添祥、女二號馬秋元傳出可請假參加活動，唯獨男主角被限制，被質疑「規則雙標」。