古天樂「尋秦記」一件T恤夢回25年前「網揪重溫港劇版」

古天樂要以電影版「尋秦記」掀起回憶殺。(圖／華映娛樂提供)

香港 開年話題動作巨製「尋秦記」由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，在劇迷瘋狂敲碗等待25年之後終於確定登上大銀幕，今天公布正式預告，劇集版的經典人物回歸，古天樂扮演的項少龍說話依然中文英文交雜，掀起滿滿回憶殺。

粉絲引頸期盼多年的「尋秦記」終於確定在台上映日期，鐵粉更開始集結要包場，直呼是開年必看電影！網路上更是掀起一片討論熱潮，粉絲一眼便認出古天樂當年在港劇版中著穿越的T恤依然在電影中出現，便讓粉絲熱情討論，以往的NG畫面及搞笑場景都瘋狂在網流傳，還有不少影迷再次重溫港劇版，為看最新的電影版本做足準備。

古天樂身兼「尋秦記」監製和主演，他透露在10多年前就有人問他想不想拍電影版，但他就開始想如果要再拍，到底要拍什麼內容呢？「我覺得就是要拍這群人十多年後的故事，每一個人的生活狀況，才會是最好看的版本。」今天公佈電影的正式預告，預告以秦滅六國為引子，古天樂扮演的項少龍隱居田園的平靜生活，與趙盤恩怨未了的權力漩渦再次碰撞。為守護家園與至親，他被迫重出江湖，重新捲入秦王一統天下的動盪風暴。面對重重危機，他能否真正了結與趙盤的宿命情仇？又能否成功借時光機回到現代？所有懸念，將在大銀幕上揭曉。

預告中可以聽到項少龍以往在劇集中的經典搞笑對白，中英交雜，古今交錯的風格，「Really？」「你有沒有車牌（駕照）？」「你個廢柴（廢物）休息一下吧！」立刻就喚起粉絲的記憶！也可見到當初在港劇版中一本正經卻和古天樂一起鬧了不少古今笑話的騰冀（黃文標飾）和陶總管（歐瑞偉飾）的身影，讓不少鐵粉直呼超想再聽騰冀喊一句「項大哥」！

「尋秦記」描述一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉 飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂 飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯 飾）盡收眼底；正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。「尋秦記」將於2026年1月9日在台上映。