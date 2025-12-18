張鈞甯「藍調時光」哭超多 體重剩46公斤認了心情超blue

鍾欣凌(左起)、信、柴智屏、導演林子平在《我們的藍調時光》殺青時合照留念。(圖／米神國際提供)

總製作人柴智屏領軍，集結周渝民、張鈞甯、王柏傑、安心亞、鍾欣凌、蘇見信、陸弈靜、鄭人碩、郭泓志、邱以太、詹子萱等豪華卡司的華語版《我們的藍調時光》，日前順利殺青。劇組耗時4個月，足跡遍及澎湖、台北、嘉義、宜蘭等地。柴智屏回憶拍攝過程，坦言最大難度在於主角與場景眾多，笑稱像「帶著11個小孩上山下海」，極具挑戰。

柴智屏回憶起120天的拍攝旅程，坦言最大的難度在於演員與場景的調度。「一般戲劇主角通常是2到4個，但我們這組人太多了」，她妙喻「想像如果你有11個小孩，要把心力平均放在每個小孩身上，心有多累」。場景遍及澎湖、台北、嘉義、宜蘭等地，還得上山下海，龐大的協調工作極為艱鉅。不過她也欣慰表示，演員們表現專業，完全融入角色，讓團隊合作就像一家人一樣開心融洽。當戲殺青時，柴智屏還開心到把陸弈靜、張鈞甯抱起來轉圈圈。

擔綱主演之一的周渝民提到，這次經驗最特別的便是所有演員都很不容易湊在一起，且「每位演員的戲份都很平均，每條故事線都很重要。」他感謝所有優秀的資深演員和新生代演員齊聚一堂，願意付出時間與心力，共同創造出超越劇本的精彩表演，因此他想謝謝所有人，更要謝謝自己，「我覺得有一些堅持不是每個人都可以做到，我很慶幸我有堅持我想堅持的。」

張鈞甯在劇裡飾演患有憂鬱症 的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲最多的一部，戲外她除演員身分，還斜槓經紀人、戲劇監製等，過去從不喊累的她開始覺得有點累，在11月底連續5天搭飛機趕行程，讓她自嘲「感覺自己像空姊，不是演員」，也讓她瘦到體重剩46公斤，上鏡被嫌太瘦，只好睡前喝水來水腫增胖。

這次影集製作大規模花了4個月的時間拍攝，常年在拍電影的王柏傑，今次在劇組有不一般的體驗，殺青之際他表示心情有點複雜：「多謝劇組的照顧，尤其在澎湖拍攝時都住在一起，每天單純上下班，認識了很多澎湖的朋友，大家的感情在這四個月變得就像一家人一樣，絕對有依依不捨的感覺。」他在現場有空也會幫大家拍花絮，被封宣傳花絮組總監。安心亞收獲很多，交了很多朋友，她念念不忘澎湖的帶殼烤牡蠣，「我天天點外賣，超鮮甜，大家去澎湖一定要吃。」

鍾欣凌也喜歡澎湖，喜歡到她想要買房子在澎湖養老，「我好喜歡戲裡的海邊小屋，我坐在裡面往外看是一望無際的海，那個場景殺青時，我還去海邊看了一下，這就是我喜歡的生活。」澎湖也是信接拍的原因之一，因為他很喜歡陽光，殺青時他也提到，「拍戲會上癮，大家風吹日曬雨淋，開始回想時感情就出來，這就是拍戲迷人的地方。」