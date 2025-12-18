我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州樂透局示警 50億兆彩是詐騙

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

張鈞甯「藍調時光」哭超多 體重剩46公斤認了心情超blue

記者趙大智／即時報導
鍾欣凌(左起)、信、柴智屏、導演林子平在《我們的藍調時光》殺青時合照留念。(圖／米神國際提供)
鍾欣凌(左起)、信、柴智屏、導演林子平在《我們的藍調時光》殺青時合照留念。(圖／米神國際提供)

總製作人柴智屏領軍，集結周渝民、張鈞甯、王柏傑、安心亞、鍾欣凌、蘇見信、陸弈靜、鄭人碩、郭泓志、邱以太、詹子萱等豪華卡司的華語版《我們的藍調時光》，日前順利殺青。劇組耗時4個月，足跡遍及澎湖、台北、嘉義、宜蘭等地。柴智屏回憶拍攝過程，坦言最大難度在於主角與場景眾多，笑稱像「帶著11個小孩上山下海」，極具挑戰。

柴智屏回憶起120天的拍攝旅程，坦言最大的難度在於演員與場景的調度。「一般戲劇主角通常是2到4個，但我們這組人太多了」，她妙喻「想像如果你有11個小孩，要把心力平均放在每個小孩身上，心有多累」。場景遍及澎湖、台北、嘉義、宜蘭等地，還得上山下海，龐大的協調工作極為艱鉅。不過她也欣慰表示，演員們表現專業，完全融入角色，讓團隊合作就像一家人一樣開心融洽。當戲殺青時，柴智屏還開心到把陸弈靜、張鈞甯抱起來轉圈圈。

擔綱主演之一的周渝民提到，這次經驗最特別的便是所有演員都很不容易湊在一起，且「每位演員的戲份都很平均，每條故事線都很重要。」他感謝所有優秀的資深演員和新生代演員齊聚一堂，願意付出時間與心力，共同創造出超越劇本的精彩表演，因此他想謝謝所有人，更要謝謝自己，「我覺得有一些堅持不是每個人都可以做到，我很慶幸我有堅持我想堅持的。」

張鈞甯在劇裡飾演患有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲最多的一部，戲外她除演員身分，還斜槓經紀人、戲劇監製等，過去從不喊累的她開始覺得有點累，在11月底連續5天搭飛機趕行程，讓她自嘲「感覺自己像空姊，不是演員」，也讓她瘦到體重剩46公斤，上鏡被嫌太瘦，只好睡前喝水來水腫增胖。

這次影集製作大規模花了4個月的時間拍攝，常年在拍電影的王柏傑，今次在劇組有不一般的體驗，殺青之際他表示心情有點複雜：「多謝劇組的照顧，尤其在澎湖拍攝時都住在一起，每天單純上下班，認識了很多澎湖的朋友，大家的感情在這四個月變得就像一家人一樣，絕對有依依不捨的感覺。」他在現場有空也會幫大家拍花絮，被封宣傳花絮組總監。安心亞收獲很多，交了很多朋友，她念念不忘澎湖的帶殼烤牡蠣，「我天天點外賣，超鮮甜，大家去澎湖一定要吃。」

鍾欣凌也喜歡澎湖，喜歡到她想要買房子在澎湖養老，「我好喜歡戲裡的海邊小屋，我坐在裡面往外看是一望無際的海，那個場景殺青時，我還去海邊看了一下，這就是我喜歡的生活。」澎湖也是信接拍的原因之一，因為他很喜歡陽光，殺青時他也提到，「拍戲會上癮，大家風吹日曬雨淋，開始回想時感情就出來，這就是拍戲迷人的地方。」

《藍調時光》是前職棒球星郭泓志第一部電視影集，他特別感謝鄭人碩、周渝民、鍾欣凌的照顧，讓他可以很快融入角色中。鄭人碩在戲中跟郭泓志是歡喜冤家，戲裡戲外都建立不錯默契，殺青覺得很不捨。劇中郭泓志、鄭人碩是單親爸爸，飾演兩人小孩的邱以太、詹子萱覺得拍戲時間過很快，詹子萱殺青後想去染頭髮，邱以太要去打籃球，之前怕受傷影響拍戲，他已整整4個月沒碰球了。

《我們的藍調時光》最後殺青的周渝民(前排左起)、張鈞甯、陸弈靜、鍾欣凌、總製作人...
《我們的藍調時光》最後殺青的周渝民(前排左起)、張鈞甯、陸弈靜、鍾欣凌、總製作人柴智屏、導演林子平、信與工作人員合照留念。(圖／米神國際提供)
王柏傑(左)、安心亞難忘《我們的藍調時光》在澎湖拍攝的時光。(圖／米神國際提供)
王柏傑(左)、安心亞難忘《我們的藍調時光》在澎湖拍攝的時光。(圖／米神國際提供)
詹子萱(左)、邱以太《我們的藍調時光》殺青時感到不捨。(圖／米神國際提供)
詹子萱(左)、邱以太《我們的藍調時光》殺青時感到不捨。(圖／米神國際提供)
鄭人碩(左)、郭泓志因合作《我們的藍調時光》建立好交情。(圖／米神國際提供)
鄭人碩(左)、郭泓志因合作《我們的藍調時光》建立好交情。(圖／米神國際提供)
《我們的藍調時光》導演林子平(左起)、張鈞甯、柴智屏、周渝民殺青時開心合照。圖／...
《我們的藍調時光》導演林子平(左起)、張鈞甯、柴智屏、周渝民殺青時開心合照。圖／米神國際提供
周渝民(右)與陸弈靜在《我們的藍調時光》合作愉快。圖／米神國際提供
周渝民(右)與陸弈靜在《我們的藍調時光》合作愉快。圖／米神國際提供

憂鬱症

上一則

遭媽媽李亞萍痛批「大逆不道」余祥銓無奈回應了

下一則

73歲李亞萍驚曝失智 「分不清白天黑夜」靠服藥控制病情

延伸閱讀

F4變F3 「流星花園」推手柴智屏批荒謬：不尊重原作漫畫

F4變F3 「流星花園」推手柴智屏批荒謬：不尊重原作漫畫
朱孝天被F4除名 「流星花園」推手柴智屏：荒謬又不尊重

朱孝天被F4除名 「流星花園」推手柴智屏：荒謬又不尊重
朱孝天別哭 F3加五月天阿信太猛了 5萬張票開賣成績出爐

朱孝天別哭 F3加五月天阿信太猛了 5萬張票開賣成績出爐
「時候A Time」聚夢幻卡司 張鈞甯、言承旭、陳意涵乾杯不喊卡

「時候A Time」聚夢幻卡司 張鈞甯、言承旭、陳意涵乾杯不喊卡

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運

天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運
招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光

招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上