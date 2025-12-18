金世正揹8公斤拍古裝戲傷到腰 姜泰伍裸戲自嘲拍到肌肉流失

金世正背上的道具有8公斤。圖／friDay影音提供

由姜泰伍、金世正主演的古裝韓劇 「月亮在江邊流淌」，由姜泰伍、金世正合作演出，日前2人跨海受訪影片曝光，暢談幕後趣事。

金世正因「包袱商」的角色設定，在劇中有不少揹著貨物行走、銷售的橋段，她表示背上的貨物：「應該有8公斤，我們已經減到最輕了，酒甕什麼的都用保麗龍製作，但還是滿重的」，並透露身為包袱商應該要力氣很大才對，但在拍一幕於海邊拖著姜泰伍走的戲時，沒意識到自己體力不夠，直接用腰去拖推車，結果腰就受了一點傷，「在那之後又得背著包袱拍攝，所以我後來報名了重訓課程，現在努力訓練腰部的肌肉，成為了我認真運動的契機」。

姜泰伍有多場裸上身的戲堪稱粉絲福利大放送，被問到是怎麼練出來時，他感嘆地說：「其實我覺得有點委屈，我是在開拍前的一兩個月開始去上重訓課，會固定去健身房報到，後來正式開始拍攝後，拍攝日期和時間會變來變去，飲食和睡眠都變得不規律，所以也沒時間運動，肌肉就會減少，裸戲大概就是在那時候拍的，所以我覺得很可惜。」