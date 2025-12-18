終於有喜事 Energ書偉愛妻宣告懷雙馬寶：滿滿幸福
32歲謝京穎與45歲Energy張書偉結婚2年，去年11月她曾透露已經凍卵，一共取了33顆卵子，而近期在民視8點檔「好運來」明顯圓潤，確實懷了身孕。但基於3個月不公開，昨晚她甚至以各種藉口刻意缺席殺青酒，今天才宣布懷了「雙馬寶」，也就是雙胞胎。
今年9月，張書偉因父喪缺席Energy表演，10月因涉嫌逃兵遭警方拘提，以新台幣50萬元(約1.7萬美元)交保，之後發聲明坦承15年前錯誤，對社會觀感不佳深感懊海，11月檢方依違反妨害兵役修例等罪，確定起訴12人，其中修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰遭求處有期徒刑2年8月。
12月Energy合體擔任公益活動「毛起來愛」活動愛心大使，照片中張書偉看來明顯蒼老。面對接連而來的衝擊，夫妻倆選擇轉趨低調，除必要的工作曝光外，社群平台發文明顯減少，避免再成為話題焦點。在這段時間裡，謝京穎始終陪伴在張書偉身邊，一起面對家庭變故與外界壓力。
2025.12.18💍結婚兩週年
👨🏻➕👩🏻🟰👶🏻🧡👶🏻
我們家一次多了兩個新成員✌🏻
謝謝你們選擇了我們 是我們的幸運🍀
給了我們強大的力量 和 滿滿的幸福🫶🏻
相信有你們陪伴的未來
我們會變得更美好也充滿希望
帶著愛我們的大家給予的祝福與期待
相約明年春暖後見面吧
歡迎光臨 《張宅🏠》 我們的寶貝們🧡
#一次兩個雙馬寶🐴🐴
#年末最甜蜜的聖誕禮物🎁
