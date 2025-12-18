我的頻道

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

美核心通膨放緩 2021年初以來最低 美股期指漲幅大

終於有喜事 Energ書偉愛妻宣告懷雙馬寶：滿滿幸福

記者趙大智／即時報導
張書偉（右）模樣看來憔悴不少。（圖／Hit Fm聯播網提供）
張書偉（右）模樣看來憔悴不少。（圖／Hit Fm聯播網提供）

32歲謝京穎與45歲Energy張書偉結婚2年，去年11月她曾透露已經凍卵，一共取了33顆卵子，而近期在民視8點檔「好運來」明顯圓潤，確實懷了身孕。但基於3個月不公開，昨晚她甚至以各種藉口刻意缺席殺青酒，今天才宣布懷了「雙馬寶」，也就是雙胞胎。

今年9月，張書偉因父喪缺席Energy表演，10月因涉嫌逃兵遭警方拘提，以新台幣50萬元(約1.7萬美元)交保，之後發聲明坦承15年前錯誤，對社會觀感不佳深感懊海，11月檢方依違反妨害兵役修例等罪，確定起訴12人，其中修杰楷陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰遭求處有期徒刑2年8月。

12月Energy合體擔任公益活動「毛起來愛」活動愛心大使，照片中張書偉看來明顯蒼老。面對接連而來的衝擊，夫妻倆選擇轉趨低調，除必要的工作曝光外，社群平台發文明顯減少，避免再成為話題焦點。在這段時間裡，謝京穎始終陪伴在張書偉身邊，一起面對家庭變故與外界壓力。

2025.12.18💍結婚兩週年

👨🏻➕👩🏻🟰👶🏻🧡👶🏻

我們家一次多了兩個新成員✌🏻

謝謝你們選擇了我們 是我們的幸運🍀

給了我們強大的力量 和 滿滿的幸福🫶🏻

相信有你們陪伴的未來

我們會變得更美好也充滿希望

帶著愛我們的大家給予的祝福與期待

相約明年春暖後見面吧

歡迎光臨 《張宅🏠》 我們的寶貝們🧡

#一次兩個雙馬寶🐴🐴

#年末最甜蜜的聖誕禮物🎁

張書偉（右）和謝京穎宣布懷雙胞胎。（圖／摘自臉書）
張書偉（右）和謝京穎宣布懷雙胞胎。（圖／摘自臉書）
張書偉、謝京穎婚禮時甜蜜模樣。（本報系資料照）
張書偉、謝京穎婚禮時甜蜜模樣。（本報系資料照）

修杰楷 陳柏霖

認了瀕臨解散…大象體操休團1年 噴淚畫面全曝光

陳柏霖捲入閃兵衝擊事業 與小6歲女友紐西蘭婚禮也喊卡
陳柏霖閃兵壞人生大事 紐西蘭婚禮「無限延期」大咖賓客名單曝
柯佳嬿曝事前不知坤達閃兵 將陪老公一起反省
閃兵冤大頭榜首、檢補求刑1年 王大陸出庭面無表情

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運

