58歲康康驚爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝光

康康（左）在家裡浴室不慎跌倒。（圖／中視提供）

中視「綜藝一級棒」日前找來孫協志擔任大來賓，整集節目嗨到爆，觀眾最愛看的歌中劇再度上演，陳孟賢變身尾牙主持人，一開口就讓攝影棚變成晚會現場。

這一集女歌手也舞力全開，郭婷筠、陳怡婷演唱「我的心裡沒有他」，兩人以性感短裙登場、又唱又跳，各自一段SOLO舞步讓人拍手叫好。杜忻恬、賴慧如帶來藍心湄經典搖滾舞曲「濃妝搖滾」，熱情帶勁的舞步，讓全場氣氛炸鍋，嗨到最高點。

中視「綜藝一級棒」為回饋忠實觀眾，上周六（12/13）主持人康康、許志豪和來賓吳申梅、陳怡婷在節目官方 YouTube 頻道進行「爆料 Call out 聊天室」線上直播，上線人數破千人。但當天主持人康康卻驚爆發生意外，他出門前在家洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷，當時家裡沒有人，所以他躺在原地好幾分鐘才回神，但為了參加直播，來不及擦藥看醫生就趕緊搭計程車到電視台。

許志豪見他受傷頻頻提醒活動結束後要去看醫生，陳怡婷、吳申梅也貼心幫康康塗藥貼 OK繃，所幸無大礙。「綜藝一級棒」每週六晚間 8 點於中視播出，每週日晚間 8 點於中天娛樂台與觀眾相見。