朱孝天被F4除名 「流星花園」推手柴智屏：荒謬又不尊重

柴智屏是打造「流星花園」的教母。(記者林士傑／攝影)

男團F4近期合體演唱會話題持續延燒，卻意外掀起成員朱孝天被排除在外的爭議，甚至傳出他與相信音樂高層撕破臉。曾打造台版「流星花園」的偶像劇教母柴智屏今日出席活動時，正面回應此事，直言外界以「退團」、「F4 變F3」形容事件相當荒謬，也對原作漫畫相當不尊重。

由台灣服飾設計師協會主辦的「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」今晚於圓山飯店盛大舉行。柴智屏當年一手打造「流星花園」，成功捧紅台灣F4，如今團體再度成為焦點，卻因朱孝天未參與合體而掀起風波。

柴智屏直言：「F4是劇中的角色，一直都不是一個真正的團體。真正的團體是要有共同目標的，現在朱孝天沒有受邀，就被寫成『退團』，這樣的說法非常荒謬。少了一個人就說F4變F3，其實是很不尊重漫畫原作者的。」

她也坦言，自己從2001年就認識朱孝天，對他的個性十分了解，「他的個性到現在其實沒有改變，確實比較衝動，也不太懂世故。如果已經答應要上台，卻又在直播中先把事情說出來，對其他人來說確實是不尊重。」

至於外界關心是否有機會促成F4再度完整合體，柴智屏則語氣保留，表示：「我其實沒有這個打算。我們是因為拍戲認識，有很多美好的回憶，但他們要不要再合作，真的不是錢的問題，而是彼此已經沒有共同的目標。」