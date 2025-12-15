父中風病逝、母失智…鋼鐵千金變鋼鐵人：長照是下坡路

我的頻道

記者林士傑／即時報導
楊婷婭(楊楊)認了身家上億。圖／心動藝能提供

33歲的學霸女星楊婷婭（楊楊）6歲移民加拿大，數年前為了照顧中風的父親，毅然決然辭掉教職返台，期間媽媽診斷出嚴重失智症，雙重打擊有如天崩地裂，讓她一度罹患憂鬱症。歷經長時間的陪伴、照護，她深刻體悟到愛的本質，加上人生如此無常，決定透過作品呈現更多社會議題，努力傳達信念。

她說爸爸因為中風半身癱瘓，雖有聘請看護，但長輩不習慣讓看護近身照顧，所以像是洗澡、把屎把尿都由自己包辦。後來有次吃完年夜飯的隔天，爸爸突然陷入昏迷，就醫發現沒有進行任何急救處置，「媽媽很愛爸爸，那天是她在照顧，但她卻沒任何反應，檢查後才發現白質化相當嚴重」。

她的爸爸成為植物人2年之後，因為嚴重細菌感染病逝，患有失智症的媽媽仍在接受治療，由她跟在加拿大的弟弟輪流照顧，「媽媽還能認出我，最常問說爸爸去哪裡，我都說爸爸去買菜了」。

接二連三的惡耗讓她開始自責，直言「長照就是一路走下坡的路」，只能盡力讓長輩維持現狀，後來靠著做心理諮商、瑜伽戰勝憂鬱症。談到照護花費，她自豪表示很會存錢，加上家中的不動產合計擁有上億身家，透露爸爸是鋼鐵世家，被讚是鋼鐵千金，她笑說「可以說是鋼鐵人」。

