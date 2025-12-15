2025全球票房成績單「動物方城市2」暴衝奪亞軍

2025全球票房揭曉，「哪吒之魔童鬧海」勇奪冠軍。圖／摘自官網

2025年全球電影票房排行揭曉，中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」以驚人的20億美元成績成為年度冠軍。亞軍則由11月26日才上映的「動物方城市2」拿下，短短20天全球票房已突破11.3億美元，氣勢驚人；第3名則是真人版「星際寶貝」，累積票房達10.3億美元。

「動物方城市2」目前全球票房達11.3億美元，不僅是2025年截至目前最賣座的好萊塢 電影，也成為迪士尼 繼真人版「星際寶貝」後，今年第2部全球票房突破10億美元大關的作品，顯示動畫IP的強大號召力；「哪吒之魔童鬧海」雖然在全球票房開紅盤，但台灣並沒有上映。

該片在全球市場表現亮眼，其中中國市場尤為突出，目前票房已達5.02億美元，僅次於2019年「復仇者聯盟4：終局之戰」的6.32億美元，暫居中國影史票房排行榜第2名。外媒分析指出，近年中國觀眾對好萊塢電影的接受度普遍下滑，「動物方城市2」仍能創下如此佳績，更顯得難能可貴。

排行榜第4名為「MINECRAFT 麥塊電影」，全球票房達9.5億美元；第5名則是由史嘉蕾喬韓森主演的「侏羅紀世界：重生」，以8.6億美元緊追在後。在台灣掀起搶票熱潮的劇場版「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲」，同樣在全球市場表現亮眼，累積7.8億美元票房，暫居第6名。

至於第7至第10名，依序為「馴龍高手」、「F1 電影」、「超人」以及「不可能的任務：最終清算」。從排行榜可見，儘管布萊德彼特、湯姆克魯斯等巨星今年仍交出亮眼成績單，但動畫電影的市場吸引力已全面超越明星效應，尤其是能同時擄獲大人與孩子的動畫作品，其票房威力更是不容小覷。

2025全球票房排行榜

1.「哪吒之魔童鬧海」

20億美元

2.「動物方城市2」（上映中）

11.3億美元

3.真人版「星際寶貝」

10.3億美元

4.[MINECRAFT 麥塊電影]

9.5億美元

5.「侏羅紀世界：重生」

8.6億美元

6.劇場版鬼滅之刃 「無限城篇 第一章 猗窩座再襲」（上映中）

7.8億美元

7.「馴龍高手」

6.36億美元

8.「F1電影」

6.31億美元

9.「超人」

6.1億美元

10.「不可能的任務：最終清算」

5.9億美元