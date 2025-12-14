我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H200晶片好香 路透：中企需求強「Nvidia擬增產」但仍有2不確定

AI狂熱三載見真章 華爾街警惕泡沫變數布局輪動

「因不可抗力」臨時缺席EXO見面會… 張藝興親揭原因 粉絲炸鍋

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張藝興臨時缺席EXO首爾見面會，引起軒然大波。(取材自微博)
張藝興臨時缺席EXO首爾見面會，引起軒然大波。(取材自微博)

南韓男團EXO 14日在首爾舉行粉絲見面會，而成員之一的中國男星張藝興卻在開演前5小時，無預警宣布因「不可抗力因素」缺席此次見面會，讓不少網友炸鍋。事後他親自說明缺席原因，原來是為參加國家話劇院重要活動，所以提前回到北京。

據悉，張藝興為了這場見面會，自11月25日起全程參與高強度排練，兩個月內往返中韓13次，多次帶病工作至凌晨，並因此推掉國內多項行程。沒想在見面會正式開演前，他卻突宣告無法出席，SUHO、燦烈、D.O.、KAI及世勳五名成員則不受影響，如期與粉絲見面。

對此，不少粉絲難以接受，直呼「不能參加為何不提前說」、「機票和飯店都訂好了，誰要負責」、「兢兢業業排練了這麼久結果就這」。還有粉絲指出SM公司長期對張藝興不公，如回歸新歌「I'm Home」MV中其鏡頭僅22秒、妝造敷衍，且利用其流量為團隊引流卻未給予相對支持。

針對缺席見面會，張藝興親上火線PO文解釋，「我因參加國家話劇院重要活動而於上午趕回北京，目前我已安全抵達北京，請大家放心。在此，為我的缺席向粉絲、隊友、公司及每一位受到影響的人致以深深的歉意。」

張藝興的道歉令不少網友質疑SM公司未事先協調，另外，也有許多網友支持「國家任務優先」、「沒事的，歡迎回家」。

據了解，張藝興主演的話劇「受到召喚·敦煌」是文旅部重點劇目，被納入國家「十四五」藝術創作規畫，具有文化傳承與公益屬性。張藝興在劇中一人分飾跨越百年的兩個角色，既要完成唱跳表演，還要呈現深度情感戲，對表演功底要求極高。

南韓 機票

上一則

酋長隊沒進季後賽 泰勒絲、凱爾西「超級盃甜蜜擁吻」無緣重現

延伸閱讀

張藝興「不可抗力因素」缺席EXO見面會？中國粉絲叫好

張藝興「不可抗力因素」缺席EXO見面會？中國粉絲叫好
白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片
李家超周一赴北京述職 將向習近平報告香港大火狀況

李家超周一赴北京述職 將向習近平報告香港大火狀況
鞏俐遊北京依偎洋老公懷中 網：60歲與77歲的熱戀

鞏俐遊北京依偎洋老公懷中 網：60歲與77歲的熱戀

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30

超人氣

更多 >
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字
紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍

「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍
水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍