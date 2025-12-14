坣娜老公憶相識過程：她問 先生你要不要學瑜伽

我的頻道

記者林士傑／即時報導
薛智偉替亡妻坣娜舉辦追思會。記者王聰賢／攝影
「玉女歌手」坣娜擁有溫柔氣質，2021年開始對抗病魔，無奈今年10月因肺腺癌過世，讓人震驚且不捨。她的老公薛智偉今辦追思會，透露坣娜最後交代他要繼續做好事，持續傳遞不斷學習的理念，往前走之餘別忘記聽她的Podcast「說說這些、說說那些」，他感性地說：「我知道我還是會看到她，她永遠在我心裡。」

夫妻是友人介紹認識，坣娜熱情想要推廣瑜伽，對她可謂一見鍾情的薛智偉也很熱情攀談，透露坣娜在聊天過程中面無表情，還放話「先生你要不要學瑜珈？如果你有其他想法，就清楚地跟我說，我可以就可以，不可以就不可以」。他雖然被這番發言嚇到，隔天再次邀約坣娜喝咖啡，無奈她態度依舊，讓他不敢進一步行動。

他說過了1年，自己忍不住再次致電邀約，「這段期間我天天打開手機，確認她的電話沒有不見，也許時間點不一樣了，我們這次見面開始聊天，聊到被咖啡廳趕走，送她回家之後，我又打給她」。兩人徹夜相談直到入睡，他說一早起床發現電話還在耳邊，「我說妳在嗎，她沒回應，我聽到她的呼吸聲」。

雙方相依相守近10年，薛智偉特別感謝媒體朋友對坣娜的照顧，「從我認識坣娜到現在，媒體朋友對坣娜報導的新聞，我每次看到都很開心，都是正面的」。

外傳他的身價超過280億台幣，薛智偉今表示「我不會這樣說」，認為錢不需要留在身邊，有進有出才是好事，若是天天坐在家裡算錢，總有一天會坐吃山空，表示無論外界寫他身價多少，他都懷抱感謝之意。

歷經２任妻子過世，未來還有沒有機會三婚？薛智偉表示現在依舊非常難過，需要時間沉澱，但是坣娜離世前有建議他可以考慮的人選，「一個男人是不應該孤單的，需要女人的智慧，未來不會排斥任何事情」。

薛智偉透露坣娜最後交代他要繼續做好事。記者王聰賢／攝影
坣娜生前致力於推廣健康觀念與瑜伽。圖／薛智偉坣娜猶台文化交流協會提供
