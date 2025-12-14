「一世代」御用歌手驟逝 騎電動滑板車遭撞擊 得年26歲

卡姆林馬格內斯因電動滑板車意外過世，得年26歲。圖／摘自IG

曾與天團「一世代」(One Direction) 巡演的美國歌手卡姆林·馬格內斯（Camryn Magness）不幸過世，得年26歲。她日前在佛羅里達州 騎乘電動滑板車時遭到撞擊，意外身亡，消息震驚樂壇與粉絲。

卡姆林的死訊透過其官方社群平台證實，聲明形容她是「耀眼的存在」（radiant force），以溫暖而詩意的文字向外界告別。聲明中寫道：「無論是在舞台上，還是在海浪之下，她都以無所畏懼的能量與無限的善良迎接人生。她的光芒，將永遠不被遺忘。」並請外界為其家人與摯友祈禱，陪伴他們度過艱難時刻。

根據多家媒體報導，卡姆林於1999年出生於美國科羅拉多州 丹佛，8歲便開始在YouTube上傳翻唱影片嶄露頭角，隨後獲得唱片合約並移居洛杉磯 發展音樂事業。她的出道單曲「Wait and See」曾被選為 2011 年電影「朱迪之夏」(Judy Moody and the Not Bummer Summer)插曲。

2011 年，卡姆林先後與寇弟·辛普森 （Cody Simpson）、葛瑞森·柴斯（Greyson Chance） 巡演，隔年更迎來事業轉捩點，成為「一世代」Up All Night巡演美國場的暖場嘉賓，並在 2013 年「Take Me Home」世界巡演中再度受邀，共演出63場。她曾向「Teen Vogue」回憶當時心情，直言從無名歌手到被觀眾認出，是「既不可思議又令人振奮的經驗」。