我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4年前缺血性腦中風 75歲「民歌之父」楊弦病逝

澳洲邦代海灘槍擊 正舉行猶太節慶 各國政要反應

「一世代」御用歌手驟逝 騎電動滑板車遭撞擊 得年26歲

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
卡姆林馬格內斯因電動滑板車意外過世，得年26歲。圖／摘自IG
卡姆林馬格內斯因電動滑板車意外過世，得年26歲。圖／摘自IG

曾與天團「一世代」(One Direction) 巡演的美國歌手卡姆林·馬格內斯（Camryn Magness）不幸過世，得年26歲。她日前在佛羅里達州騎乘電動滑板車時遭到撞擊，意外身亡，消息震驚樂壇與粉絲。

卡姆林的死訊透過其官方社群平台證實，聲明形容她是「耀眼的存在」（radiant force），以溫暖而詩意的文字向外界告別。聲明中寫道：「無論是在舞台上，還是在海浪之下，她都以無所畏懼的能量與無限的善良迎接人生。她的光芒，將永遠不被遺忘。」並請外界為其家人與摯友祈禱，陪伴他們度過艱難時刻。

根據多家媒體報導，卡姆林於1999年出生於美國科羅拉多州丹佛，8歲便開始在YouTube上傳翻唱影片嶄露頭角，隨後獲得唱片合約並移居洛杉磯發展音樂事業。她的出道單曲「Wait and See」曾被選為 2011 年電影「朱迪之夏」(Judy Moody and the Not Bummer Summer)插曲。

2011 年，卡姆林先後與寇弟·辛普森 （Cody Simpson）、葛瑞森·柴斯（Greyson Chance） 巡演，隔年更迎來事業轉捩點，成為「一世代」Up All Night巡演美國場的暖場嘉賓，並在 2013 年「Take Me Home」世界巡演中再度受邀，共演出63場。她曾向「Teen Vogue」回憶當時心情，直言從無名歌手到被觀眾認出，是「既不可思議又令人振奮的經驗」。

洛杉磯 佛羅里達州 科羅拉多州

上一則

4年前缺血性腦中風 75歲「民歌之父」楊弦病逝

延伸閱讀

賴佩霞淚揭女婿死因 換心術後肝衰竭驟逝「視訊看他離開」

賴佩霞淚揭女婿死因 換心術後肝衰竭驟逝「視訊看他離開」
10天前才過生日 南韓「國民爺爺」李順載驚傳驟逝

10天前才過生日 南韓「國民爺爺」李順載驚傳驟逝
10天前才過生日...「國民爺爺」李順載驚傳驟逝 享耆壽91歲

10天前才過生日...「國民爺爺」李順載驚傳驟逝 享耆壽91歲
Taco Bell感恩節創意甜點 引發正反兩派網友論戰

Taco Bell感恩節創意甜點 引發正反兩派網友論戰

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30

超人氣

更多 >
曾獲NBA巨星杜蘭特入股 台資大型連鎖披薩店破產

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 台資大型連鎖披薩店破產
被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲
她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了

她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了
好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨

好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨
基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」