許光漢駁斥與張軒睿有心結 太忙剛得知趙震雄引退超震驚

記者廖福生／即時報導
許光漢熱情揮手。(記者王聰賢／攝影)
許光漢熱情揮手。(記者王聰賢／攝影)

許光漢今出席品牌活動，擔任品牌大使，過去他曾與趙震雄合作韓劇「無路可走：輪盤賭」，被問起日前趙震雄因爆出霸凌事件退出演藝圈，近期忙拍戲的許光漢，非常震驚，表示完全不知道該消息：「希望一切都可以朝著好的方向前進，現在資訊太爆炸，希望大家都可以傳遞愛。」

趙震雄今年受邀擔任台北電影獎頒獎嘉賓，當時透露跟許光漢共事的過程中很欣賞對方認真的態度。許光漢表示，在韓國拍戲時有和趙震雄餐敘：「已經有點久遠，但我記得當時都滿和樂融融的。」

許光漢與張軒睿、章廣辰私交甚篤，經常一起私下聚會，但日前傳出張軒睿眼紅後起之秀許光漢資源比他多，引發心結。日前在邱澤、許瑋甯婚禮上，章廣辰還疑選邊站、挺許光漢，無視張軒睿的打招呼。許光漢在活動上嚴正否認傳言：「張軒睿的事情太誇張，他們不可能會這樣，我不知道是不是為了流量，但不要說一些子虛烏有的話。」

南韓指標音樂獎項「第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards」將於2026年1月10日首度移師台北大巨蛋舉行，許光漢將擔任頒獎嘉賓，他笑說就是隨遇而安，受邀很開心，但他不知道要跟誰一起頒，也一直都有在學習韓文：「過去有稍微學一些，但沒有很厲害，希望可以繼續學習。」

許光漢去年無預警入伍服役，今年8月退伍後演藝圈爆出一波「閃兵」事件，許光漢也被網友狂推「真男人」，他被問起該事，低調的表示：「我覺得這沒有什麼好比較，做好自己就好。」最後許光漢也透露明年計畫：「明年度也是以一個剛出社會的態度面對大家，多拍有一些作品，然後會做一些有趣的項目，到時候大家就知道了！」

許光漢近期都在劇組拍戲。(記者王聰賢／攝影)
許光漢今出席品牌活動。(記者王聰賢／攝影)
延伸閱讀

