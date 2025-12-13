我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京大屠殺公祭日 石泰峰致詞未譴責日相談珍愛和平

「摩登大聖」男星猝逝 陳屍紐約公寓享壽60歲

2度中斷 羅志祥小巨蛋開唱發生「嚴重事故」他喊：先回家

記者梅衍儂／即時報導
羅志祥演唱會二度喊卡。(記者林士傑／攝影)
羅志祥演唱會二度喊卡。(記者林士傑／攝影)

羅志祥出道30年，13日起一連兩天在台北小巨蛋開唱，為了衍生新意，他除了2天不重複造型，更加碼300發煙火；從綜藝魂到亞洲舞王，演唱會熱鬧至極，結果他唱到「愛轉角」時走錯位，只見空舞台緩緩升起，完全擋住他，羅志祥隨即笑場，跟滿場歌迷求饒：「對不起，太陶醉了，我的媽啊！走過頭了。」

演唱會去年在高雄首演，這次返場是他第七度站上小巨蛋，舞台以華麗遊樂園為概念，打造象徵承載幸福的摩天輪，代表羅志祥一路以來帶給觀眾的歡樂形象。他開場帶來7首動感舞曲，包括「全城熱愛」、「舞魂再現」、「愛投羅網」、「Show Time」等，還向觀眾示範如何在座位上一邊搖擺、一邊盡情吶喊，原來是因為2023年他在小巨蛋嗨唱造成震動反應，這次他主動提醒大家「微微搖起來」。

然而在抒情歌橋段，羅志祥唱著唱著太過陶醉，錯過了正確站位，等他想起的瞬間，前方的舞台已經升起，他一臉驚慌，隨即大笑：「你們就當作沒看到！昨天彩排我也忘了走位。」台下也因這突如其來的「驚喜」笑聲不斷，羅志祥一臉懊惱，嘀咕：「剛才全部都很好耶，也沒有破音，好可惜喔！」要團隊重來，豈料音樂重新下得太快，他又措手不及，當場在舞台上演折返跑，笑到自己都唱不下去。

他綜藝魂身上，唱到「全糖獨家」又突然喊卡，全場驚嚇，他佯怒：「我在表演耶！每個都在撿紙花，我等你們撿完。」觀眾被他罵得大笑，還真的開始放開來撿，羅志祥笑說：「高雄我已經忍氣吞聲到現在喔，撿完再cue我，我先回家！」

羅志祥演唱會相當華麗。(記者林士傑／攝影)
羅志祥演唱會相當華麗。(記者林士傑／攝影)
羅志祥的舞台有摩天輪。(記者林士傑／攝影)
羅志祥的舞台有摩天輪。(記者林士傑／攝影)
羅志祥演唱會吸引滿場歌迷。(記者林士傑／攝影)
羅志祥演唱會吸引滿場歌迷。(記者林士傑／攝影)
羅志祥演唱會相當熱鬧。(記者林士傑／攝影)
羅志祥演唱會相當熱鬧。(記者林士傑／攝影)
羅志祥演唱會加碼300發煙火。記者林士傑／攝影
羅志祥演唱會加碼300發煙火。記者林士傑／攝影

羅志祥

上一則

無腦劇改編成功？ 陳妍希「狙擊蝴蝶」逆襲 幕後最大功臣是「他」…

下一則

當年「沒男友就想生孩子」？劉嘉玲爆料張柏芝 驚呆網友

延伸閱讀

嚇瘋…張棋惠唱一半「蟑螂球」滾入觀眾席 現場超失控

嚇瘋…張棋惠唱一半「蟑螂球」滾入觀眾席 現場超失控
小野麗莎中國巡迴演唱會 因「不可抗力」取消

小野麗莎中國巡迴演唱會 因「不可抗力」取消
濱崎步澳門演唱會也吹了 研擬1方案補償粉絲

濱崎步澳門演唱會也吹了 研擬1方案補償粉絲
林殿堯為主流演唱會攝影 30年豐富經驗獲肯定

林殿堯為主流演唱會攝影 30年豐富經驗獲肯定

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00

超人氣

更多 >
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了
中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
北美華人用了這款好市多電熱毯 大讚「過冬神器」

北美華人用了這款好市多電熱毯 大讚「過冬神器」