南韓「水彈女王」權恩妃高雄跨年 嘴饞想吃小籠湯包

「水彈女王」權恩妃將在高雄跨年獻唱。圖／年代提供

「2026雄嗨趴」高雄跨年 晚會正式啟動倒數，今下午在高流海豚館舉行啟動儀式暨卡司發布記者會，主持人陳漢典、木木（林葦妮）搭配默契一流，高喊一定會讓高雄跨年晚會嗨翻天。

高雄跨年晚會主持人陳漢典搭檔木木 林葦妮亮相，以及晚會卡司之一的AcQUA源少年、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊螢螢（蔡佩螢）、一粒（趙宜莉）、Mingo（朴旻曙）帶來活力動感的唱跳演出，讓粉絲提前感受跨年熱鬧氣氛。記者會上同步公開晚會完整卡司，今日最新公開的是南韓 超高人氣的「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI，她特別跨海錄製VCR，在鏡頭前用甜美微笑向高雄粉絲打招呼，說道：「非常期待在高雄跨年表演，也很想念大家！」將現場氣氛推向最高潮。

以渾厚歌聲與精湛舞技風靡全球的權恩妃 KWON EUNBI，Instagram吸引超過287萬粉絲追蹤，網友笑稱「點進看她的舞臺影片就停不下來」。權恩妃過去曾曬出在臺灣大啖珍珠奶茶的美照，這次收到高雄市政府的演出邀約，讓她既興奮又期待，她說：「每次來到臺灣，都被各種美味的食物幸福包圍，這次如果時間允許，我一定要再去喝珍奶和吃小籠湯包！」

晚會主持人陳漢典在記者會上表示，這是出道以來第一次和老婆Lulu黃路梓茵同台跨年，心情非常興奮，打算一起欣賞高雄夜景；木木則分享，從自己主持AcQUA源少年的出道記者會，到現在即將看見他們登上跨年舞臺，大家一起成長，非常感動。AcQUA源少年更透露，將與前輩鼓鼓呂思緯在跨年晚會上合作，而為了準備獻給高雄的獨家特別表演，在美國求學的團員須弘道甚至以視訊方式，不辭辛勞的與團員練舞。

「2026雄嗨趴」主持陣容由新婚的陳漢典、金鐘紅毯主持木木 林葦妮及阿本共同擔綱。演出卡司同樣金光閃閃，包括Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、滅火器、芒果醬 Mango Jump、陳忻玥、鼓鼓 呂思緯、邱淑蟬、洪暐哲、AcQUA源少年、Wing Stars、Ponay 的原式大樂隊、Angie 安吉等多組實力藝人。