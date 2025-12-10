2025演藝圈10大震撼╱大S猝逝最心碎 金秀賢光環破滅

我的頻道

大S因流感猝逝，魂斷異鄉。圖╱摘自微博
大S因流感猝逝，魂斷異鄉。圖╱摘自微博

2025的演藝圈有開心，也有震驚，還有更多的遺憾，#MeToo燒了2年餘，兩對相關藝人在今年離婚，閃兵案則扯出近20個男藝人事業全毀要為自己的人生負責，而大S、方大同、坣娜、顏正國相續離世則讓人惋惜長嘆，歲末年終，讓我們用10大新聞事件，回顧這風風雨雨悲喜交雜的一年。

一、大S、方大同、坣娜、顏正國 人生謝幕

大S今年2月和家人赴日本旅遊，因流感猝逝，妹妹小S悲痛欲絕，停工8個月後，她選擇在今年金鐘獎舞台上公開露面，並拿下綜藝節目主持人獎，畫面感動全場。大S離開沒多久，金曲歌王方大同離世，2010年他因患氣胸數度住院，2月病逝，享年41歲，死訊3月才公開，工作室表示方大同過去5年以積極態度面對病痛，最終平靜離世。

坣娜2021年12月即診斷出肺腺癌第4期。本報資料照片
坣娜2021年12月即診斷出肺腺癌第4期。本報資料照片
方大同今年2月時病逝。圖／賦音樂提供
方大同今年2月時病逝。圖／賦音樂提供
顏正國因為肺腺癌離世。圖／摘自臉書
顏正國因為肺腺癌離世。圖／摘自臉書

「好小子」顏正國10月突爆出死訊，老婆證實他去年11月確診肺腺癌晚期，仍堅強對抗病魔到最後一刻，同樣因為肺腺癌去世的還有坣娜，她2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，同年12⽉確診為肺腺癌第4期，醫師當時預估她僅剩8⾄12個⽉的生命，但她以堅強的意志與從容的⼼態對抗病魔，最終於今年10月14日在老公懷中離世。

二、沈玉琳驚傳罹患血癌

沈玉琳今年7月突然傳出身體不適，住進三總加護病房，這期間傳出他罹患水腦症、猛爆性肝炎，甚至是胰臟癌，眾說紛紜，8月時他主動透過老婆公開病情，表示自己確診血癌，並交代發病始末。

沈玉琳目前還在住院休養中。圖／摘自臉書
沈玉琳目前還在住院休養中。圖／摘自臉書

他透露5月時便開始覺得容易累，後來在停車場差點暈倒、失控狂吐，老婆芽芽驚覺狀況不對，堅持送他就醫，經過詳細住院檢查才發現他罹患血癌，為了對抗病魔，他將手上的工作全都暫停休息至今。

三、金秀賢男神形象破滅

韓星金賽綸今年2月16日被朋友發現在家中身亡，隨後親屬爆料金秀賢在她未成年時就交往，導致金秀賢形象大傷。金秀賢方最初強烈否認並提告反擊，然而金賽綸家屬透過YT頻道「橫豎研究所」頻頻提出證據，金秀賢只能承認兩人確實曾交往1年多，但時間點始於金賽綸成年後。

金秀賢淚訴否認逼迫金賽綸。本報資料照片
金秀賢淚訴否認逼迫金賽綸。本報資料照片

金秀賢在3月召開記者會聲淚俱下道歉，但他不承認在感情和經紀公司債款方面迫使金賽綸走上絕路。而後金賽綸家屬和橫豎研究所的攻擊又被質疑不實，雙方陷入各說各話，輿論也不再一面倒。目前兩造仍在進行法律戰，但金秀賢男神形象破滅，已丟光所有代言和工作。

四、老公爆料 粿粿出軌王子

粿粿在2025年遭逢人生巨變，被老公范姜彥豐指控婚內出軌，對象竟是「全明星運動會」的隊友「王子」邱勝翊，被喻為驚天大瓜。粿粿和王子因為工作結緣，兩人過從甚密，在粿粿婚姻觸礁之際，王子趁虛而入，兩人以工作和友誼為掩護，公開出雙入對。

粿粿（左）被爆出軌王子。圖／摘自IG
粿粿（左）被爆出軌王子。圖／摘自IG

由於罪證確鑿，粿粿和王子陸續認了發生超友誼關係，「粿王」一時之間成為熱門關鍵字。經過律師居中協商，范姜彥豐求償金額從1600萬降至粿粿和王子可以負擔的7位數，3方同意休兵，讓難堪的家務事暫且落幕。

五、陳漢典、Lulu宣布結婚

Lulu（黃路梓茵）和陳漢典合作主持「綜藝大熱門」12年，屢屢在節目中被送作堆。2025年9月他們突然宣布決定結婚，他們自交往以來保密工夫滴水不漏，確認關係一年多後決定共結連理，震撼喜訊跌破眾人眼鏡。目前他們已完成正式登記，預計2026年1月舉辦婚宴。

陳漢典(左)和Lulu宣布結婚。圖／摘自臉書
陳漢典(左)和Lulu宣布結婚。圖／摘自臉書

六、17男藝人遭查閃兵案

王大陸今年2月爆出花360萬元試圖閃兵卻遭檢調查辦，3月隨即入伍，但事件持續發酵，不僅牽連自身，也意外扯出一長串男藝人遭上銬拘提調查。繼陳零九、「棒棒堂」威廉遭調查後，第3波調查再度擴大，波及廖允杰（小杰）、修杰楷、陳柏霖、「Energy」張書偉及謝坤達等人，影響人數多達17人。

棒棒堂成員小杰台幣35萬交保。本報資料照片
棒棒堂成員小杰台幣35萬交保。本報資料照片
王大陸因閃兵案，前往新北地院出庭應訊。本報資料照片
王大陸因閃兵案，前往新北地院出庭應訊。本報資料照片
修杰楷因閃兵案工作停擺。本報資料照片
修杰楷因閃兵案工作停擺。本報資料照片
「Energy」坤達手上工作暫停，並被檢方求刑2年8個月。本報資料照片
「Energy」坤達手上工作暫停，並被檢方求刑2年8個月。本報資料照片
陳柏霖日前因閃兵案台幣50萬交保。本報資料照片
陳柏霖日前因閃兵案台幣50萬交保。本報資料照片

近期包含阿達、薛仕凌在內的多位藝人陸續主動到案自首，最後獲准以30萬元交保；檢方目前對王大陸以「偽造文書罪」求刑1年，其餘涉案藝人則面臨2年8月求刑。本想年底和交往13年女友庭瑄結婚的陳柏霖如今計畫生變，阿虎失業淡出演藝圈，大根已入伍當兵，棒棒堂和ENERGY都宣布工作停擺，這波燒下來演藝圈中箭者眾。

七、江祖平控兒性騷 三立高層下台

一直在三立拍八點檔的江祖平今年8月突拋出「女星遭電視台體制內的男士下藥拍裸照性侵」文章，輿論炒了多日後，才坦承她就是女星本人，並逼出下藥者是在公司裡擔任FD的男友龔益霆，其父則是位高權重的資深副總龔美富，此時各界炸鍋，紛紛評論權力對等的議題，最後龔美富一起下台，電視台被波及，遭網路公審。時隔3個月，江祖平日前在Threads分享釜山旅行照片，恢復笑容的她氣色頗佳，顯然已事過境遷。

江祖平歷經性騷案後，漸漸走出陰霾。圖／民視提供
江祖平歷經性騷案後，漸漸走出陰霾。圖／民視提供

八、F4三缺一和辛龍復出

男團「F4」曾經風靡全亞洲，今年擔任五月天嘉賓風光復出，讓粉絲重溫青春回憶，只是團員朱孝天頻在社群暴雷動向，打亂公司節奏遭到除名。拆夥之後，言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信以新組合開唱，並邀請周杰倫跨刀合唱，世紀同台引發熱議，朱孝天決定拍片反擊相信音樂，自稱被抹黑、斷聯，卻被網友翻出過往直播「不願參加演唱會」的實證，連粉絲都不相挺，慘成落水狗。

吳建豪(左起)、周渝民、言承旭和朱孝天組成的F4復出後就拆夥。圖／相信音樂提供
吳建豪(左起)、周渝民、言承旭和朱孝天組成的F4復出後就拆夥。圖／相信音樂提供
辛龍終於正式重返歌壇。圖／經紀人提供
辛龍終於正式重返歌壇。圖／經紀人提供

辛龍在摯愛劉真過世之後，5年來斷絕外界聯繫，面對吳宗憲、胡瓜等大哥喊話皆無回應，11月透過電台節目宣告復出，喊話「是時候繼續往前走了」。還說未來不會再談戀愛，心力全放在音樂跟女兒身上。

九、陳妍希和陳曉、黃子佼和孟耿如、楊千霈及大牙離婚

多對當年各界祝福的佳偶最終在路口走丟，楊千霈2016年和紡織業小開洪家傑交往19天便宣布閃婚，婚後育有二女，今年1月她突然在社群發出離婚聲明，證實兩人結束8年的婚姻關係。而陳妍希和陳曉2016年結婚，近年屢傳婚變，兩人在2月18日同步宣布離婚「感恩遇見，今後各自安好」。

黃子佼(右)最終跟孟耿如離婚。圖／摘自臉書
黃子佼(右)最終跟孟耿如離婚。圖／摘自臉書
大牙(右)和前夫因為找不到當初愛的原因而離婚。本報資料照片
大牙(右)和前夫因為找不到當初愛的原因而離婚。本報資料照片

一向恩愛的大牙和羽球教練老公阿廖師結婚5年，攜手共度黑人陳建州性騷風波，不料8月宣布離婚，大牙說，是夫妻間「很多東西不見了，但也不知道從哪裡找回來」。而黃子佼和孟耿如，在#MeToo案發生時，孟也不離不棄，但拍的戲被網暴後刪減，工作全無，黃子佼則深陷官司，在聲明中寫下「失去了深愛的妻子、女兒及終生投入的演藝事業」，證實兩人已離婚，令人不勝唏噓。

另外，「棒棒堂」小煜的5年婚也在年底告吹，表示夫妻協議許久，和平分開。

十、黃明志捲謝侑芯命案

馬來西亞歌手黃明志於10月捲入網紅謝侑芯的死亡事件，案發時兩人同住吉隆坡飯店，謝侑芯在浴室被發現失去意識，送醫後宣告不治，警方在黃明志身上搜出疑似毒品，採驗後呈現陽性。案件從猝死調查升級為謀殺方向偵辦，引發高度關注。

謝侑芯死因尚未公布，黃明志也因此以「口頭保釋」形式獲得釋放，並停止所有演藝工作配合調查。案件資料已送交檢方，是否起訴仍待進一步審酌，外界也在等待最終法醫與毒理報告。

黃明志(左)捲入網紅謝侑芯命案，目前工作全面停擺。圖／摘自臉書
黃明志(左)捲入網紅謝侑芯命案，目前工作全面停擺。圖／摘自臉書
黃明志被爆私約辣模，公司發表聲明駁斥。本報資料照片
黃明志被爆私約辣模，公司發表聲明駁斥。本報資料照片

