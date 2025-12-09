祖孫戀成正果…傳奇天后雪兒將嫁小40歲男友 80大壽完婚

我的頻道

記者陳穎／即時報導
79歲雪兒和小40歲男友經常公開放閃。（美聯社）
79歲雪兒和小40歲男友經常公開放閃。（美聯社）

79歲美國傳奇天后雪兒（Cher）近年感情生活備受矚目，她在2022年大方認愛小40歲的男友、音樂製作人亞歷山大愛德華茲（Alexander Edwards）。兩人雖然曾短暫分手，但復合後感情迅速加溫，外媒甚至爆料，雪兒已做好「步入第三段婚姻」的人生規劃。

英國媒體報導，知情人士透露，雪兒已私下決定將在80歲生日當天完婚，時間點落在明年5月，對她而言極具象徵意義。消息指出，雪兒絲毫不在意兩人相差40年的年齡差，反而認為彼此「已經準備好共度餘生」。

雪兒先前登上美國節目「CBS Mornings」接受訪問時，就曾大方表白，形容亞歷山大既帥氣又有才華，是讓她重新被吸引、重新感受戀愛心動的男人。外界對於兩人的年齡差屢屢評論，她則霸氣回應：「他們又不是活在我的人生中。」還補一句：「我們真的玩得很開心。」她也積極融入男友的家庭生活，與亞歷山大6歲兒子互動良好。

雪兒的婚姻史同樣精彩。她1964年嫁給歌手桑尼·波諾（Sonny Bono），並育有1子查兹·波諾（Chaz Bono），後來兒子性別轉換，她公開挺身支持，成為同志族群重要代表母親。第1段婚姻1975年正式離婚後，她僅隔4天便嫁給葛雷格·奧爾曼（Gregg Allman），並在隔年生下兒子伊利亞·布魯·奧爾曼（Elijah Blue Allman）。

同志 華茲

