金球獎動畫片 鬼滅之刃、Kpop獵魔女團、動物方城市爭最佳

動物方城市2。（美聯社）

2026 金球獎 入圍昨晚公布入圍名單，由保羅・湯瑪斯・安德森執導的《一戰再戰》氣勢如虹，一口氣拿下9項提名，成為本屆電影類最大贏家。緊追其後的挪威片《情感的價值》入圍8項，《罪人》則獲得7項提名，展現強勁競爭力。影集方面，《白蓮花大飯店》以6項入圍領跑，《混沌少年時》以5項位居第2，《破案三人行》與《人生切割術》同獲4項提名，延續其話題熱度。

南韓 名導朴贊郁的《徵人啟弒》，同時入圍音樂及喜劇類最佳影片與最佳外語片，李秉憲也憑該片首次角逐音樂及喜劇類影帝。他將與《橫衝直撞》的提摩西・夏勒梅、《影星傑凱利》的喬治・克隆尼、《一戰再戰》的李奧納多・狄卡皮歐、《藍月終曲》的伊森・霍克及《暴蜂尼亞》的傑西・普萊蒙正面競爭，使影帝戰線格外激烈。

值得注意的是，傑瑞米・艾倫・懷特、阿曼達・塞佛瑞與雅各・艾洛迪今年皆「雙料入圍」，在電影與影集兩大領域同步獲得肯定，成為名單中的亮點。動畫片類別也充滿驚喜，《鬼滅之刃 無限城篇》強勢入圍，將與全球熱度不斷攀升的《Kpop 獵魔女團》及票房勁作《動物方城市2》展開角逐。此外，此前呼聲極高的台灣電影《左撇子女孩》，則在最佳外語片入圍中意外落馬。

金球獎自 2024 年新增「票房成就獎」以反映市場潮流，但今年入圍名單顯得相當耐人尋味——除了《F1電影》、《罪人》、《魔法壞女巫：第二部》等強檔商業作外，尚未上映的《阿凡達：火與燼》以及 Netflix 的《Kpop 獵魔女團》僅在全美1750間電影院舉辦特別場放映會仍榜上有名，引發外界對評選機制的討論。2026金球獎將於 2026 年 1 月 11 日舉行頒獎典禮。

《2026金球獎重要入圍名單》

戲劇類最佳影片

「科學怪人」Frankenstein

「哈姆奈特」Hamnet

「只是一場意外」It Was Just an Accident

「這不只是個間諜 故事」The Secret Agent

「情感的價值」Sentimental Value

「罪人」Sinners

劇情類最佳男主角

「喬爾・埃哲頓」／火車大夢

「奧斯卡·伊薩克」／科學怪人

「巨石強森」／重擊人生

「麥可·B·喬丹」／罪人

「華格納·莫拉」／這不只是個間諜故事

「傑瑞米·艾倫·懷特」／ 史普林斯汀：走出虛無

劇情類最佳女主角

「潔西·伯克利」／ 哈姆奈特

「珍妮佛·勞倫斯」／ 去死吧，親愛的

「雷娜特·賴因斯夫」／ 情感的價值

「茱莉亞·羅勃茲」／ 獵後真相

「泰莎·湯普森」／ 海妲

「伊娃·維克多」／ 對不起，寶貝

音樂及喜劇類最佳影片

「藍月終曲」Blue Moon

「暴蜂尼亞」Bugonia

「橫衝直闖」Marty Supreme

「徵人啟弒」No Other Choice

「新浪潮」Nouvelle Vague

「一戰再戰」One Battle After Another

音樂及喜劇類最佳男主角

「提摩西·夏勒梅」／ 橫衝直闖

「喬治·克隆尼」／影星傑·凱利

「李奧納多·狄卡皮歐」／ 一戰再戰

「伊森·霍克」／藍月終曲

「李炳憲」／徵人啟弒

「傑西·普萊蒙」／暴蜂尼亞

音樂及喜劇類最佳女主角

「蘿絲·拜恩」／媽的踹爆你

「辛西婭·艾利沃」／魔法壞女巫：第二部

「凱特·哈德森」／悠唱藍調

「雀絲·茵菲妮蒂」／一戰再戰

「阿曼達·塞佛瑞」／安李的遺囑

「艾瑪·史東」／暴蜂尼亞

最佳外語片

「一戰再戰」／法國

「徵人啟弒」／南韓

「這不只是個間諜故事」／巴西

「情感的價值」／挪威

「穿越地獄之門」／西班牙

「欣德·拉賈布之聲」／突尼西亞

最佳動畫片

「再見未來男孩」Arco

「鬼滅之刃：無限城篇」Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

「地球特派員」Elio

「Kpop獵魔女團」Kpop Demon Hunters

「小雨愛蜜莉」Little Amélie or The Character of Rain

「動物方城市2」Zootopia 2

劇情類最佳影集

「頭號外交官」The Diplomat

「匹茲堡醫魂」The Pitt

「萬中選一」Pluribus

「人生切割術」Severance

「外放特務組」Slow Horses

「白蓮花大飯店」The White Lotus

劇情類劇集最佳男主角

「斯特林·K·布朗」／天堂

「迪耶哥·路那」／安道爾

「蓋瑞·歐德曼」／外放特務組

「馬克·魯法洛」／特遣任務

「亞當·史考特」／人生切割術

「諾亞·懷利」／匹茲堡醫魂

劇情類劇集最佳女主角

「凱西·貝茲」／律師無限耆

「布麗特·洛薇爾」／人生切割術

「海倫·米蘭」／黑幫領地

「貝拉·拉姆齊」／最後生還者

「凱莉·羅素」／頭號外交官

「瑞雅·希洪」／萬中選一

音樂及喜劇類最佳影集

「小學風雲」Abbott Elementary

「大熊餐廳」The Bear

「天后與草莓」Hacks

「天作不合的我們」Nobody Wants This

「破案三人行」Only Murders in the Building

「片廠風雲」The Studio

音樂及喜劇類劇集最佳男主角

「亞當·布洛迪」／天作不合的我們

「史提夫·馬丁」／破案三人行

「葛倫·鮑威爾」／查德·鮑爾斯

「塞斯·羅根」／片廠風雲

「馬丁·肖特」／破案三人行

「傑瑞米·艾倫·懷特」／大熊餐廳

音樂及喜劇類劇集最佳女主角

「克莉絲汀·貝爾」／天作不合的我們

「阿尤·艾德維利」／大熊餐廳

「席琳娜·戈梅茲」／破案三人行

「娜塔莎·里恩」／撲克臉

「珍娜·奧特嘉」／星期三