我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普渡大學施壓教職員 不准錄取中國等敵對國研究生

憑401(k)退休帳戶成普通百萬富翁 人數創歷史新高

金球獎「死亡之組」李奧納多鬥李炳憲、喬治克隆尼搶影帝

記者陳穎／即時報導
喬治克隆尼(左圖起)、李炳憲、李奧納多、提摩西夏勒梅將一起競爭喜劇類影帝。圖／摘自官網
喬治克隆尼(左圖起)、李炳憲、李奧納多、提摩西夏勒梅將一起競爭喜劇類影帝。圖／摘自官網

第83屆金球獎入圍名單今晚公布，巨石強森以「重擊人生」入圍戲劇類最佳男主角，將和「罪人」麥可·B·喬丹等人搶影帝。音樂、喜劇類戰況更激烈，李奧納多對上李炳憲、提摩西夏勒梅、喬治克隆尼，堪稱是死亡之組；「一戰再戰」入圍9項是大贏家。

今年競爭焦點高度集中在「一戰再戰」、「情感的價值」與「哈姆奈特」三部電影，從導演、編劇到主要演員皆佔據多數席位，被視為本屆大指標。

最佳導演競爭呈現六強格局，包括「罪人」萊恩·庫格勒、「科學怪人」吉勒摩·戴托羅、「只是一場意外」賈法·潘納希、與「哈姆奈特」趙婷皆入圍。從題材上可見全球敘事交錯，包含社會議題、人性倫理改編以及古典文本重塑，類型多元性成為最大亮點。

音樂喜劇類的最佳男演員競爭最激烈，「橫衝直闖」的提摩西夏勒梅與「影星傑凱利」的喬治克隆尼形成世代對位，李奧納多亦入圍同組，成為本屆最受關注組合。女主角類明顯分化，艾瑪史東為「暴蜂尼亞」剃光頭受到極佳好評，「一戰再戰」雀絲·英菲尼迪被視為奪獎黑馬，辛西婭·艾利沃則以大型IP「魔法壞女巫：第二部」獲市場支持。

金球獎類別分為電影和電視兩大類，素有奧斯卡風向球之稱，獎項則劃分為「劇情類」和「音樂喜劇類」，劇情類男女主角、音樂喜劇類男女主角以及不分類別的男女配角這6個演技獎，每項都提名6人。頒獎典禮預定明年1月11日舉行。

第83屆金球獎 電影類 重要入圍名單

最佳導演

保羅湯瑪斯安德森／「一戰再戰」

萊恩·庫格勒／「罪人」

吉勒摩·戴托羅／「科學怪人」

賈法·潘納希／「只是一場意外」

尤沃金·提爾／「情感的價值」

趙婷／「哈姆奈特」

戲劇類最佳男主角

喬爾・埃哲頓／「火車大夢」

奧斯卡 伊薩克／「科學怪人」

巨石強森／「重擊人生」

麥可·B·喬丹／「罪人」

華格納莫拉／「這不只是個間諜故事」

傑瑞米艾倫懷特／「無處釋放我」

戲劇類最佳女主角

潔西·伯克利／「哈姆奈特」

珍妮佛勞倫斯／「去死吧，親愛的」

蕾娜特萊茵斯薇／「情感的價值」

茱莉亞羅勃茲／「狩獵之後」

泰莎·湯普森／「海達」

伊娃·維克多／「對不起，寶貝」

音樂／喜劇類最佳男主角

提摩西夏勒梅／「橫衝直闖」

喬治克隆尼／「影星傑凱利」

李奧納多狄卡皮歐／「一戰再戰」

伊森霍克／「藍月終曲」

李炳憲／「徵人啟弒」

傑西普萊蒙／「暴蜂尼亞」

音樂／喜劇類最佳女主角

蘿絲拜恩／「如果我有腿，我會踢你」

辛西婭艾利沃／「魔法壞女巫：第二部」

凱特哈德森／「悠唱藍調」

雀絲英菲尼迪／「一戰再戰」

亞曼達塞佛瑞／「安李的遺囑」

艾瑪史東／「暴蜂尼亞」

最佳男配角

班尼西歐·戴托羅／「一戰再戰」

雅各·艾洛迪／「科學怪人」

保羅·麥斯卡／「哈姆奈特」

西恩潘／「一戰再戰」

亞當山德勒／「影星傑凱利」

史戴倫·史柯斯嘉／「情感的價值」

最佳女配角

艾蜜莉布朗／「重擊人生」

艾兒芬妮／「情感的價值」

亞莉安娜／「魔法壞女巫：第二部」

英加·伊布斯朵特·李拉歐斯／「情感的價值」

艾美·麥蒂根 ／「兇器」

堤亞娜泰勒／「一戰再戰」

最佳電影劇本

「哈姆奈特」

「只是一場意外」

「橫衝直闖」

「一戰再戰」

「情感的價值」

「罪人」

金球獎 喬丹 奧斯卡

上一則

永別了安西教練 官方證實「灌籃高手」知名聲優過世

延伸閱讀

金球獎入圍將公布「魔法壞女巫2」、趙婷「哈姆奈特」大熱門

金球獎入圍將公布「魔法壞女巫2」、趙婷「哈姆奈特」大熱門
好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼
國家評論協會獎╱李奧納多封帝 一戰再戰奪5項是大贏家

國家評論協會獎╱李奧納多封帝 一戰再戰奪5項是大贏家
李奧納多演活魯蛇老爸 自曝靈魂關鍵竟是「搞砸所有事」

李奧納多演活魯蛇老爸 自曝靈魂關鍵竟是「搞砸所有事」

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05
網傳爆料文。（取材自微博）

「90後女星和75後男演員一夜情」大瓜瘋傳 百餘人躺槍

2025-12-04 06:00
董立範曾被男友騙錢，一生未婚。(圖／摘自微博)

「富婆專業戶」中國女星死訊藏5年 昔遭男友騙財孤獨一生

2025-12-03 09:25

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了