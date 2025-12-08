金球獎「死亡之組」李奧納多鬥李炳憲、喬治克隆尼搶影帝

喬治克隆尼(左圖起)、李炳憲、李奧納多、提摩西夏勒梅將一起競爭喜劇類影帝。圖／摘自官網

第83屆金球獎 入圍名單今晚公布，巨石強森以「重擊人生」入圍戲劇類最佳男主角，將和「罪人」麥可·B·喬丹 等人搶影帝。音樂、喜劇類戰況更激烈，李奧納多對上李炳憲、提摩西夏勒梅、喬治克隆尼，堪稱是死亡之組；「一戰再戰」入圍9項是大贏家。

今年競爭焦點高度集中在「一戰再戰」、「情感的價值」與「哈姆奈特」三部電影，從導演、編劇到主要演員皆佔據多數席位，被視為本屆大指標。

最佳導演競爭呈現六強格局，包括「罪人」萊恩·庫格勒、「科學怪人」吉勒摩·戴托羅、「只是一場意外」賈法·潘納希、與「哈姆奈特」趙婷皆入圍。從題材上可見全球敘事交錯，包含社會議題、人性倫理改編以及古典文本重塑，類型多元性成為最大亮點。

音樂喜劇類的最佳男演員競爭最激烈，「橫衝直闖」的提摩西夏勒梅與「影星傑凱利」的喬治克隆尼形成世代對位，李奧納多亦入圍同組，成為本屆最受關注組合。女主角類明顯分化，艾瑪史東為「暴蜂尼亞」剃光頭受到極佳好評，「一戰再戰」雀絲·英菲尼迪被視為奪獎黑馬，辛西婭·艾利沃則以大型IP「魔法壞女巫：第二部」獲市場支持。

金球獎類別分為電影和電視兩大類，素有奧斯卡 風向球之稱，獎項則劃分為「劇情類」和「音樂喜劇類」，劇情類男女主角、音樂喜劇類男女主角以及不分類別的男女配角這6個演技獎，每項都提名6人。頒獎典禮預定明年1月11日舉行。

第83屆金球獎 電影類 重要入圍名單

最佳導演

保羅湯瑪斯安德森／「一戰再戰」

萊恩·庫格勒／「罪人」

吉勒摩·戴托羅／「科學怪人」

賈法·潘納希／「只是一場意外」

尤沃金·提爾／「情感的價值」

趙婷／「哈姆奈特」

戲劇類最佳男主角

喬爾・埃哲頓／「火車大夢」

奧斯卡 伊薩克／「科學怪人」

巨石強森／「重擊人生」

麥可·B·喬丹／「罪人」

華格納莫拉／「這不只是個間諜故事」

傑瑞米艾倫懷特／「無處釋放我」

戲劇類最佳女主角

潔西·伯克利／「哈姆奈特」

珍妮佛勞倫斯／「去死吧，親愛的」

蕾娜特萊茵斯薇／「情感的價值」

茱莉亞羅勃茲／「狩獵之後」

泰莎·湯普森／「海達」

伊娃·維克多／「對不起，寶貝」

音樂／喜劇類最佳男主角

提摩西夏勒梅／「橫衝直闖」

喬治克隆尼／「影星傑凱利」

李奧納多狄卡皮歐／「一戰再戰」

伊森霍克／「藍月終曲」

李炳憲／「徵人啟弒」

傑西普萊蒙／「暴蜂尼亞」

音樂／喜劇類最佳女主角

蘿絲拜恩／「如果我有腿，我會踢你」

辛西婭艾利沃／「魔法壞女巫：第二部」

凱特哈德森／「悠唱藍調」

雀絲英菲尼迪／「一戰再戰」

亞曼達塞佛瑞／「安李的遺囑」

艾瑪史東／「暴蜂尼亞」

最佳男配角

班尼西歐·戴托羅／「一戰再戰」

雅各·艾洛迪／「科學怪人」

保羅·麥斯卡／「哈姆奈特」

西恩潘／「一戰再戰」

亞當山德勒／「影星傑凱利」

史戴倫·史柯斯嘉／「情感的價值」

最佳女配角

艾蜜莉布朗／「重擊人生」

艾兒芬妮／「情感的價值」

亞莉安娜／「魔法壞女巫：第二部」

英加·伊布斯朵特·李拉歐斯／「情感的價值」

艾美·麥蒂根 ／「兇器」

堤亞娜泰勒／「一戰再戰」

最佳電影劇本

「哈姆奈特」

「只是一場意外」

「橫衝直闖」

「一戰再戰」

「情感的價值」

「罪人」