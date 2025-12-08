台偶像劇男神驚爆罹癌二期 2次急動刀切腫瘤續命

立威廉驚曝罹甲狀腺癌開刀。圖／吳孟縉提供

曾以偶像劇「天國的嫁衣」、「綠光森林」走紅的男神立威廉，過去因疫情 ，長達5年沒拍戲，多了許多和家人相聚時光，他認為不賺錢也沒關係，豈料向來以陽光、健康形象著稱的他，最近竟爆出罹患甲狀腺癌二期，立威廉說，看到檢查報告、醫師判定結果，他只覺得眼前一黑「天要塌了」，滿腦子悲觀想著：「能不能看到我女兒長大？」

新加坡 籍的立威廉不定期會帶妻女出國旅遊，今年7、8月時，他照例帶女兒到印尼離島旅遊，回新加坡後，就發現有腰痠背痛的跡象，到醫院檢查後無異狀，醫師建議做全身健康檢查，做過核磁共振(MRI)檢查後，竟發現甲狀腺有3公分惡性腫瘤 。

等待檢查出爐、評估開刀過程，立威廉忐忑不安、相當煎熬，9月進行兩次手術分別取出3公分、1.1公分腫瘤，他說：「目前應該說99%已切除腫瘤，但就怕擴散，肺部已照出有結節，所以後續還要追蹤、治療，每個月都要吃藥控制。」病情來得太突然，立威廉沒有時間思考太多，接受放射治療、開刀，擔心放射治療輻射，恐影響家人，他還刻意搬到名下空房獨居，像疫情期間的自我隔離。

立威廉接受甲狀腺癌兩次手術與治療，因住的是私人醫院，半年就花了約台幣400萬，經紀人透露，立威廉樂觀面對病情，第一次開刀時還點龍蝦和牛排餐等高檔餐，不過第二次開刀後，只能以流質、清淡飲食為主，過油、過肥都不行，兩次動刀消瘦3公斤，面對一輩子需追蹤的病情，立威廉抱持樂觀態度，「該接受治療的就治療，平常該做什麼還是做什麼，人生嘛不就是如此。」