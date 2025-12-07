我的頻道

FT訪調：85%經濟學者認為本周三Fed將降息1碼

壽司郎上海開幕 民眾候位3小時 線上預約滿到1個月後

舒華世運扛主持5萬人驚呼 台上合體另位「台灣囡仔」

記者陳穎／即時報導
舒華擔任「ACON 2025」主持人，展現大將之風。圖／摘自STARNEWS
舒華擔任「ACON 2025」主持人，展現大將之風。圖／摘自STARNEWS

年度最盛大的亞洲娛樂典禮「Asia Artist Awards」（AAA）今年歡慶10周年，首次移師台灣高雄舉辦。典禮昨6日晚落幕後，今日緊接登場的「ACON 2025」音樂節熱力開唱，由(G)I-DLE台灣成員舒華領銜主持，並攜手李濬榮、KiiiKiii成員Sui與CRAVITY台裔美籍成員Allen（馬蒔權）共同擔綱主持，吸引5萬名粉絲進場與線上收看。

舒華身穿水藍色深V禮服搭配蓬蓬短裙，展現清新優雅與俏麗魅力，宛如迪士尼動畫公主；Sui則以白紗造型亮相，氣質柔美。Allen與李濬榮則分別穿上深、淺藍色西裝，成熟帥氣形象令粉絲歡呼聲不斷。

CRAVITY成員Allen一登場便掀起現場高潮，他先用中文問候粉絲，接著驚喜以台語喊話：「打給厚！我是馬蒔權，今天來到這裡真的很開心，不知道大家聽不聽得懂我說的台語。」引爆全場尖叫。

Allen在團內擔任主舞與Rapper，近年隨團多次來台，每次皆以流利中文與粉絲互動，被粉絲封為最接地氣的「台灣囡仔」代表。他此次以「地主」擔任主持，更展現自然舞台魅力，成功吸引海內外關注，也為「ACON 2025」揭開熱烈序幕。

李濬榮(右起)、舒華、KiiiKiii成員Sui與CRAVITY台裔美籍成員Al...
李濬榮(右起)、舒華、KiiiKiii成員Sui與CRAVITY台裔美籍成員Allen（馬蒔權）共同擔綱主持。圖／摘自STARNEWS

